Pachuca vs Pumas, EN VIVO: dónde y a qué hora ver la semifinal del Clausura 2026

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Pachuca y Pumas comenzarán este jueves su serie de semifinales del Clausura 2026. El primer capítulo se jugará en el Estadio Hidalgo, donde los Tuzos intentarán sacar ventaja antes de cerrar la serie en Ciudad Universitaria.

Los universitarios llegan con la ventaja deportiva tras terminar como líder general del torneo, mientras que Pachuca buscará hacerse fuerte en casa luego de dejar fuera al vigente bicampeón del futbol mexicano.

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Pachuca y Pumas llegan motivados tras dar golpes en Cuartos

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Los Pumas viene de eliminar al Club América en una serie llena de intensidad, resultado que impulsó el ánimo auriazul rumbo a la antesala de la final.

Por su parte, Pachuca consiguió su boleto después de superar al Toluca, uno de los equipos más sólidos del torneo, confirmando el buen momento que atraviesa el cuadro hidalguense.

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Con ambos equipos en ritmo y después de superar eliminatorias exigentes, la semifinal promete una serie cerrada desde el arranque.

¿Dónde ver EN VIVO el Pachuca vs Pumas?

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El duelo de ida entre Pachuca y Pumas se disputará este jueves 14 de mayo a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Hidalgo.

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La transmisión del encuentro estará disponible a través de FOX Sports México mediante la plataforma FOX One.