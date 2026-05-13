Qué comer para reforzar tu sistema inmunológico ante el brote de hantavirus: lista de frutas, verduras y líquidos (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El brote de hantavirus en un crucero internacional reactiva la alerta sobre este virus poco común, pero potencialmente mortal, y coloca en el centro la importancia de fortalecer el sistema inmunológico.

El reciente caso vinculado al crucero MV Hondius, que viajaba entre Argentina y Cabo Verde, no tiene registros confirmados en México hasta este 13 de mayo de 2026, de acuerdo con la Secretaría de Salud. Sin tratamiento específico para el hantavirus, la defensa depende del estado inmunológico y la prevención del contagio.

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México mantiene vigilancia por hantavirus y considera bajo el riesgo para la población

La Secretaría de Salud, encabezada por el secretario David Kershenobich bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, informó que no existen casos de hantavirus de los Andes en el país.

El Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica emitió un aviso preventivo dirigido a todas las unidades médicas públicas y privadas para reforzar la detección y aislamiento de posibles casos sospechosos, sobre todo en pacientes con antecedentes de viaje internacional reciente.

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El sistema de salud mexicano, según Kershenobich, mantiene monitoreo constante bajo protocolos internacionales. La autoridad sanitaria considera “muy baja” la probabilidad de propagación sostenida del virus en territorio nacional.

La transmisión del hantavirus ocurre por contacto con partículas contaminadas provenientes de la orina, saliva o excremento de roedores, principalmente en espacios cerrados.

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México mantiene vigilancia por hantavirus y considera bajo el riesgo para la población Salud/VisualesIA

El hantavirus y su relación con los alimentos

El hantavirus no se transmite por el consumo de alimentos en mal estado ni por multiplicación del virus en productos alimenticios, a diferencia de infecciones bacterianas. El riesgo radica en la inhalación de partículas contaminadas presentes en el polvo o superficies de ambientes donde habitan roedores.

Alimentos recomendados por la Secretaría de Salud para fortalecer el sistema inmune

La Secretaría de Salud subraya que una dieta rica en frutas, verduras, especias y semillas puede reforzar la respuesta inmune. Los alimentos vegetales aportan fitoquímicos antioxidantes, vitaminas A, B6, B12, C, ácido fólico y minerales como cobre, hierro, selenio y zinc. Estos nutrientes tienen efecto antiinflamatorio y estimulan la producción de células y sustancias necesarias para una respuesta inmune inmediata.

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Entre las especias recomendadas se encuentran ajo, albahaca, achiote, canela, cebolla, cilantro, clavo, comino, cúrcuma, chile, jengibre, laurel, mejorana, orégano, perejil, pimienta, pimientos, romero, toronjil y tomillo. La autoridad sanitaria sostiene que estas especias contienen propiedades antioxidantes que protegen las células del envejecimiento y favorecen el funcionamiento inmunológico.

Las frutas que deben estar presentes en la dieta son limones, naranjas, mandarinas, guayaba, moras, uvas moradas, papaya y granada. Estos productos proporcionan antioxidantes, vitaminas y minerales que contribuyen al fortalecimiento del sistema inmune.

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En cuanto a vegetales de hoja, la lista incluye quelites, verdolagas, chaya, espinacas, acelgas y kale. También son recomendadas verduras como nopal, calabaza, flor de calabaza, jitomate, aguacate, coliflor, brócoli, zanahoria y betabel. Estos alimentos, según la Secretaría de Salud, mantienen niveles adecuados de nutrientes esenciales.

Para complementar la dieta, la dependencia recomienda granos y semillas como maíz criollo nixtamalizado —especialmente el maíz azul—, frijol, cacao, chía, amaranto, pepita de calabaza, cacahuates, ajonjolí, almendras y aceite de oliva.

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Alimentos recomendados por la Secretaría de Salud para fortalecer el sistema inmune (Captura)

Líquidos y hábitos que ayudan a la defensa del organismo

Además de los alimentos sólidos, la hidratación es fundamental. La Secretaría de Salud recomienda el consumo de agua simple y bebidas naturales sin azúcares añadidos para mantener el equilibrio de líquidos y apoyar las funciones inmunológicas.

El exceso de carnes rojas, grasas saturadas, azúcar y aditivos químicos debe evitarse, ya que estos productos liberan radicales libres que afectan negativamente el sistema de defensa.

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Factores que dañan el sistema inmunológico

La autoridad sanitaria advierte que la obesidad y la desnutrición afectan el funcionamiento del sistema de defensa. La lactancia materna y el parto vaginal son identificados como los primeros elementos que fortalecen el sistema inmunológico desde los primeros días de vida.

El funcionamiento adecuado del sistema de defensa requiere disponibilidad inmediata de nutrientes para la producción de células y sustancias que intervienen en la respuesta inmune, según la Secretaría de Salud.

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