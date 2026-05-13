Este video promocional presenta fragmentos del programa 'Solo Las Más 2'. Incluye planos de personas con vestuarios elaborados, como una figura con cabello rubio platino y un adorno dorado de cuello, y otra con maquillaje blanco y negro y un tocado con púas. Se observa también un título gráfico con el nombre del programa y un anuncio de la 'Gran Final en Vivo' programada para el Sábado 15 de Agosto, con transmisión exclusiva a través de YouTube y +QUE CINE de Cinépolis.

Galilea Montijo, figura constante en la televisión mexicana, será la conductora de Solo Las Más 2, la nueva temporada “All Stars” del reality La Más Draga.

El anuncio fue realizado el martes 13 de mayo de 2026 en el promo oficial del show, difundido a través del canal de YouTube de la producción.

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La elección de Montijo marca la primera vez en más de tres décadas de carrera que asume la conducción de un programa fuera de la estructura directa de TelevisaUnivision.

La noticia se dio mientras Montijo mantiene un contrato de exclusividad con la principal televisora del país, vigente hasta diciembre de 2026. Según declaraciones de la propia conductora, el acuerdo impide su participación en proyectos de televisión abierta o restringida ajenos a Televisa, pero no limita su incursión en plataformas digitales independientes como YouTube, donde se transmite La Más Draga.

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El formato y las fechas clave de Solo Las Más 2

La nueva temporada de Solo Las Más 2 inicia transmisiones el martes 16 de junio de 2026 a las 21:00 horas, de forma exclusiva para miembros del canal oficial de YouTube de La Más Draga. La final se celebrará el sábado 15 de agosto, con proyección en vivo en salas de Cinépolis en México, ampliando el alcance del formato digital a espacios físicos de exhibición.

Por qué Galilea Montijo conducirá su primer programa fuera de Televisa: ‘Solo Las Más 2’, su nuevo reto LGBT+ (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El panel de jueces incluye a Lola Cortés, Aldo Rendón, Alfonso Waithsman y Rebel Mork. El formato All Stars reúne a participantes destacados de temporadas previas, situando a Montijo al frente de un elenco con amplia experiencia en el universo drag mexicano.

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Contrato de exclusividad y el precedente de Wendy Guevara

Montijo ha explicado que su contrato con TelevisaUnivision mantiene restricciones únicamente en formatos televisivos. La empresa permite la presencia de sus figuras en plataformas como YouTube bajo esquemas ajenos a la televisión tradicional. El precedente más reciente fue Wendy Guevara, quien participó en proyectos digitales sin vulnerar su acuerdo con la televisora.

A lo largo de su carrera, Montijo ha conducido proyectos en televisión restringida, cable y streaming, pero siempre dentro de empresas del mismo conglomerado. Su trabajo en el reality Va Por Ti y ceremonias como Premios Juventud se realizó bajo convenios directos entre Televisa y Univision, antes de la fusión que dio origen a TelevisaUnivision.

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Trayectoria profesional: de Televisa a plataformas digitales

Durante más de 30 años, Galilea Montijo ha permanecido bajo el paraguas corporativo de Televisa. Su paso por canales de cable como Unicable, donde conduce el programa Netas Divinas, y su participación en la plataforma ViX con La Casa de los Famosos México, ocurrieron dentro del portafolio de empresas del grupo.

La conductora ha rechazado públicamente rumores sobre una posible migración a cadenas extranjeras como Telemundo. Su presencia en Solo Las Más 2 ratifica que la expansión hacia plataformas independientes digitales ocurre sin romper los términos de su contrato actual.

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Poster oficial de Solo Las Más 2 (Las Más Draga)

Impacto de Solo Las Más 2 en la agenda LGBT+

La incorporación de Galilea Montijo como conductora principal de Solo Las Más 2 representa el mayor acercamiento hasta ahora de una figura del entretenimiento tradicional mexicano a un reality show drag emitido fuera de la televisión convencional. El estreno ha generado alta expectativa en redes sociales y entre la audiencia LGBT+, consolidando a Montijo como referente de apertura en nuevos formatos de entretenimiento.

Las proyecciones para la gran final en salas de cine y la participación de un panel de jueces reconocido anticipan récords de audiencia para el ciclo 2026 del show. La decisión de sumar a una conductora de alcance masivo refuerza la estrategia de La Más Draga para ampliar su público y posicionamiento más allá de los límites de la televisión comercial.

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