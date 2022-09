Alfredo Adame negó estar grabando previo a ser brutalmente golpeado: “No he borrado nada”

(Foto: Instagram/@adamereacciona)

Después de que hace un par de días trascendieran unas fuertes imágenes en donde se ve a Alfredo Adame con fuertes golpes en el rostro, el actor aclaró una vez más que fue lo que sucedió en el momento según su versión y negó que sus lesiones fueran causadas tras intentar grabar un homicidio.

Según el informe de la Fiscalía capitalina, en la riña que tuvo lugar en la calle Prolongación Abasolo, en la colonia Fuentes de Tepepan (al sur de la Ciudad de México) participaron tres hombres, incluido el ex conductor de televisión de 64 años.

Fue ahora en Venga la Alegría, donde el enemigo de Carlos Trejo acudió al foro para platicar sobre supuestamente como vivió el momento que le dejó múltiples fracturas en el rostro y un posible desprendimiento de retina.

Así, ante la pregunta de Flor Rubio respecto a si efectivamente todo se desencadenó porque el famoso intentó grabar una escena del crimen, Adame negó categoricamente los hechos.

“No estaba grabando, aquí está mi teléfono. No hay ninguna grabación, ninguna foto y se los muestro, no hay nada”, mencionó.

Asimismo, mientras platicaba, el ex conductor de Hoy mostró su celular a la cámara como prueba de que no contaba con ningún material que lo incriminara.

“Esto es lo anterior que estuve grabando: las mentadas de madre, los saludos a famosos y a ellos les tomé tres fotos cuando llegaron a la delegación nada más para que luego no se hicieran perdedizos”, comentó.

Alfredo Adame remarcó que en todo caso, si hubiera hecho algún video del momento no era motivo suficiente para ser golpeado de la forma en la que terminó.

“Si hubiera estado grabando, estaba en la puerta de mi casa grabando un incidente que algo pasó. No estaba grabando, lo único que yo hice fue decirle: ‘¿Qué te pasó, amigo, te puedo ayudar en algo?’ y le iba a ofrecer mi teléfono porque estaba desesperado gritando para que le hablaran a no se quién”, confesó.

¡Recibimos en el foro de #VLA a Alfredo Adame para que nos comparta los detalles de su salud luego de la golpiza que recibió afuera de su domicilio! 😱🚨📺 #AdiósSeptiembre pic.twitter.com/Yp7gGVRKvA — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 30, 2022

El actor de telenovelas destacó que quedó en medio de la trifulca y aseguró que sus buenas intenciones fueron mermadas por las agresiones recibidas por el par de hombres.

En este sentido, mencionó que aparentemente los otros dos sujetos estaban implicados en bandas y actividades ilícitas.

“Te voy a decir por qué (quedé en medio) porque son narcomenudistas, son una banda y en el momento en que salieran (...) tienen antecedentes penales graves. (Patrullas) se paraban en frente de mi casa (para vigilar el perímetro)”, externó Adame ante las cámaras de Tv Azteca.

Detuvieron a los presuntos responsables del ataque a Alfredo Adame (Foto: Especial)

De las lesiones que tiene, el artista dijo que su visión se encuentra bastante comprometida en estos momentos y que tendrá que someterse a cirugía por otras lesiones que sufrió.

“Tengo cuatro fracturas, son quirúrgicas, me van a poner cuatro placas yo creo que en tres semanas, quiero agradecerle al hospital (...) con el ojo derecho no veo, veo el 5%. Está muy hinchado todavía, hay que desinflamarlo porque es peligroso, si se queda inflamado porque puede dañar el nervio óptico y me puedo quedar sin vista”, reveló.

Finalmente, el actor ahondó en que las audiencias están próximas a iniciar y que los dos involucrados en la agresión se encuentran en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México.

