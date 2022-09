Cómo el asesinato de un policía derivó en la golpiza a Alfredo Adame

Alfredo Adame fue brutalmente agredido por haber intentado ayudar a personas víctimas de un ataque, donde perdió la vida un policía (Foto: especial)

Alfredo Adame fue brutalmente golpeado la tarde de este miércoles a las afueras de su casa. Según él, fueron unos “malandros” quienes lo lastimaron; no obstante, existen versiones de que el histrión habría buscado grabar a víctimas de una balacera, misma que terminó con la vida de un policía.

Este 28 de septiembre, alrededor de las 14:00 horas, Alfredo Adame compartió en sus redes sociales que varias personas lo golpearon, causando que uno de sus ojos esté notablemente hinchado y rojo, inclusive con algunos rastros de sangre.

Según reportó el periodista de nota roja Carlos Jiménez a través de sus redes sociales, en la alcaldía Tlalpan, colonia Fuentes de Tepepan, un policía fue asesinado a balazos, esto mientras que aparentemente le marcaba el alto a una camioneta en la que viajaban presuntos cómplices de dos motosicarios.

AGENTE CADO en CUMPLIMIENTO del DEBER

Así arrastraron e hirieron a este elemento de @SSC_CDMX en la zona de @TlalpanAl

Intentaba detener una camioneta con hombres sospechosos de un homicidio.

Así lo dejaron Tirado en la calle. pic.twitter.com/atOj8vOnsU — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 28, 2022

Informes preliminares apuntan que los tripulantes de la camioneta roja tipo Dodge Journey dispararon desde el interior del vehículo al menos en cuatro ocasiones hacia el policía. Mientras que el uniformado intentaba hacer que se detuvieran, fue arrollado, causando que quedara arriba del cofre. Fue ahí que le dispararon, lo que llevó al elemento a desvanecerse y caer en el asfalto.

También un civil habría muerto en medio de la balacera y varias personas resultaron heridas.

Fue minutos después de que sucediera esto que el polémico actor buscara llegar a su casa cuando intentaron prohibirle el paso debido a que ahí se encontraba el cuerpo de la víctima. Él aseguró que había muchas patrullas y gente y que sólo lo dejaron pasar porque vive cerca del lugar de los hechos.

“Llegué a mi casa y no dejaban pasar, de hecho me dejaron pasar porque vivo ahí, y en la esquina había muchas patrullas, mucha gente, y un cuerpo tirado. Entonces llego yo, meto el carro, salgo y le pregunto a mi vecina ‘Oye, qué pasó’”, relató a través de una llamada a Venga la Alegría.

El cuerpo del oficial quedó en el suelo luego de que se desvaneció y cayó del cofre de la camioneta (Foto: Especial)

Después, según él ha asegurado a Venga la Alegría y Ventaneando, intentó ofrecer su ayuda a varias personas que aparentemente habían resultado heridas, pero la respuesta que obtuvo fue negativa y, presuntamente, uno de los presentes le propinó varios golpes, aunque él se defendió con una patada.

“Me dijo: ‘Tú lárgate de aquí, hijo de la ching*da, qué haces aquí, p*nche chismoso’, y me tira un trancazo en la cara y me tira una patada, se da la vuelta y le digo ' a ver hijo de la ching*da’, y le tiro una patada”

Pese a que en ese momento se pudo defender, presuntamente habría llegado otra persona por detrás, quien le “aventó un campanazo”, lo que causó que Adame perdiera control de la situación y que sus dos supuestos agresores comenzaran a golpearlo directamente en la cara. Como resultado de esto, su ojo está hinchado y, según el actor, sufre un posible desprendimiento de retina.

“Llega uno por atrás, cobarde, que estaba con él a media calle y me avienta un campanazo que me causó una herida de 6 u 8 puntadas y posiblemente la retina me la desprendió y a la hora que me da el súper trancazo, me empiezan a agarrar a patadas en la cara los dos”, recordó el actor.

Y es que, según han apuntado otras personas como Gustavo Adolfo Infante o el reportero Carlos Jiménez, el histrión supuestamente habría estado grabando a las víctimas de la balacera y no ayudando, por ello es que habría causado molestia entre los presentes y lo llamaron “chismoso”.

Los detenidos que presuntamente golpearon a Alfredo Adame (Foto: captura de pantalla/Twitter/@c4jimenez)

Los dos hombres que presuntamente agredieron a Alfredo Adame ya fueron detenidos y llevados a la Fiscalía de la Ciudad de México.

El histrión también acudió a la Fiscalía para denunciar el ataque, aunque Gustavo Adolfo mencionó en De Primera Mano que en realidad también habría sido detenido.

