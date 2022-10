Carlos Trejo llamó “cara de vela derretida” a Alfredo Adame por las heridas que tuvo tras ser duramente golpeado

Carlos Trejo y Adame (Fotos: Instagram)

Las reacciones respecto a las duras lesiones que recibió Alfredo Adame en días pasados y que podrían incidir en que el actor tenga repercusiones permanentes en su vista no han parado. Ahora, fue Carlos Trejo -el archienemigo del actor- quien reaccionó a la trifulca en la que se vio envuelto el ex conductor de Hoy y de la cual resultó con cuatro fracturas en el rostro.

De acuerdo con las versiones que ha dado Adame, todo sucedió en la colonia Fuentes de Tepepan, ubicada en Tlalpan de la Ciudad de México y donde el famoso vive.

El ex galán de telenovelas ha mencionado en diversos medios de comunicación que presuntamente él salió de su casa tras escuchar un alboroto y se dirigió con sus vecinos para saber qué estaba pasando. Así, tras encontrase con una escena de crimen -donde mataron a un policía- Adame habría caminado de vuelta a su hogar cuando se cruzó con una motocicleta.

Según la versión del artista, en el vehículo venía una mujer herida y un hombre, por lo que al momento en que la sujeta se desvaneció, Adame supuestamente se habría acercado a la pareja para extender su ayuda y ofrecer su dispositivo móvil para una llamada de emergencia.

(Foto: archivo)

Ante esto, el hombre presuntamente se molestó y tachó de entrometido al famoso; pero mientras esto sucedía, un segundo sujeto habría llegado por detrás de Adame y supuestamente lo golpeó en el rostro con una piedra. A partir de entonces los tres hombres, incluido Alfredo, habrían forcejeado y el polémico actor habría terminado con severas lesiones.

Tras estos hechos, fue durante una entrevista con De primera mano donde Carlos Trejo -quien también se ha visto involucrado en encontronazos con Adame- no dudó en arremeter contra su némesis.

“La verdad es que a mí no me sorprende, se me hace muy raro que haya afuera de su casa (sujetos) armados porque es una calle que no es de mucho sentido”, comenzó a decir.

Detuvieron a los presuntos responsables del ataque a Alfredo Adame (Foto: Especial)

Asimismo, el Cazafantasmas aprovechó el momento para insultar al ex conductor e instó a las dependencias correspondientes a indagar más sobre Alfredo Adame, pues especuló que aún quedaban huecos en las versiones otorgadas.

“Yo creo que las autoridades deberían investigarlo más, porque yo creo que tiene ahí un trasfondo de delincuencia en contra de este enfermo, ojalá las autoridades ya hagan algo en contra de este pedazo de cara de vela derretida para que puedan ya pararlo en seco”, sentenció.

De igual manera, Trejo mencionó que aparentemente Adame constantemente habla de ser una persona influyente y señaló que eso podría incidir en mala manera durante el proceso legal.

“Ahora, yo ya lo dije una vez. El tipo se jacta de que es padrino de una de las autoridades más altas en la Ciudad de México y que por ahí se esconde y por ahí el tipo puede hacer lo que se le dé la gana”, comentó Carlos.

Finalmente, el escritor de Cañitas se refirió a las duras lesiones que actualmente tiene Adame y, aunque reconoció que fueron graves, no tuvo remordimientos al decir:

“Por el otro lado, del lo que le hicieron, tenía dos fracturas e inclusive que el hueso se le había salido, no se le ha salido, pero pues a final de cuentas el tipo empieza a recibir lo que merece”.

SEGUIR LEYENDO