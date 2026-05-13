Disminuyen 7% delitos de alto impacto y homicidios en CDMX

La jefa de Gobierno Clara Brugada Molina aseguró que los delitos de alto impacto mostraron una caída sostenida durante los primeros meses de 2026 (Cortesía)

La jefa de Gobierno Clara Brugada Molina aseguró que los delitos de alto impacto mostraron una caída sostenida durante los primeros meses de 2026. De enero a abril, los homicidios registraron su nivel más bajo desde 2022, mientras la reducción en estos delitos alcanza 7 por ciento en comparación con 2025. Durante esta mañana en conferencia de prensa, la mandataria afirmó que estas cifras reflejan el avance de la estrategia de construcción de paz en la capital.

Brugada indicó que el robo de vehículo, con y sin violencia, disminuyó 25 por ciento respecto al año pasado y 62 por ciento si se compara con abril de 2019, cuando se reportaron 1,149 casos, frente a los 436 de abril de 2026.

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“Ese es el resultado más importante”, señaló Brugada desde la Unidad de Protección Ciudadana Hormiga, en Azcapotzalco.

La jefa de Gobierno Clara Brugada Molina aseguró que los delitos de alto impacto mostraron una caída sostenida durante los primeros meses de 2026 (cortesía)

Aumentan órdenes de aprehensión y condenas

Por su parte, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que las órdenes de aprehensión por homicidio aumentaron 9 por ciento y las vinculadas a robo de vehículo crecieron 49 por ciento en el periodo. Mientras que en materia de extorsión, se registraron 55 órdenes de aprehensión, lo que representó un incremento de 162 por ciento frente a 2019.

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Las judicializaciones por homicidio subieron 38 por ciento y las sentencias condenatorias llegaron a 454 en abril, lo que equivale a un alza de 89 por ciento respecto al año anterior. En el caso de violación, se han cumplimentado 140 órdenes de aprehensión, 48.9 por ciento más que en 2024.

Las judicializaciones por homicidio subieron 38 por ciento y las sentencias condenatorias llegaron a 454 en abril (Cortesía)

Operativos y decomisos marcan la administración

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, reportó la detención de 10,435 personas por delitos de alto impacto entre octubre de 2024 y abril de 2026. Durante este periodo, las autoridades aseguraron 1,680 kilogramos de marihuana, 215 kilogramos de cocaína, 92 kilogramos de metanfetamina y 15 kilogramos de cristal. Además, decomisaron 2,962 armas de fuego y 6,106 vehículos.

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En la alcaldía Azcapotzalco, se logró la detención de 56 personas ligadas a grupos generadores de violencia y se llevaron a cabo más de 330 acciones operativas que resultaron en 390 detenciones.

Disminuye la percepción negativa y las llamadas de emergencia

Finalmente, el titular del C5, Salvador Guerrero Chiprés, señaló que durante abril de 2026 se recibieron 107,841 llamadas, una baja de 7.2 por ciento frente al mismo mes de 2025. Las llamadas improcedentes descienden 17.4 por ciento y el promedio diario de llamadas efectivas pasó de 4,092 a 3,592.

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Las judicializaciones por homicidio subieron 38 por ciento y las sentencias condenatorias llegaron a 454 en abril (Cortesía)

Brugada Molina sostuvo que la tendencia a la baja en delitos y la mejoró en la percepción de seguridad están relacionadas con la estrategia integral fundamentada en inteligencia, proximidad policial y atención a causas. La jefa de Gobierno también reconoció la actuación de las fiscalías en los recientes casos de homicidio y feminicidio donde los responsables fueron detenidos.