“Ajuste de cuentas”: Alfredo Adame reveló que ya conocía a uno de sus agresores

Adame sufrió cuatro fracturas faciales, internas y externas

Alfredo Adame continúa padeciendo las cuatro fracturas que sufrió en su rostro luego de ser objeto de una golpiza que un par de sujetos le propinaron afuera de su domicilio, en medio de la gresca que derivó en el asesinato de un policía y un civil, y en la herida de bala de una mujer en el hombro.

Y es que el polémico actor presenció la escena del crimen y -según versiones- comenzó a grabarla situación, lo que habría desatado la ira de los familiares de uno de los fallecidos, causando que se enfrentaran a golpes con Adame.

De acuerdo con las declaraciones del también aspirante a político, él se acercó a unas personas con la intención de ayudarlas en medio del alboroto surgido de este evento fortuito, pero fue brutalmente agredido.

Adame aseguró que él únicamente se acercó a ofrecer ayuda a los hombres, quienes trasladaban a la mujer que fue herida en el brazo

Según el informe de la Fiscalía capitalina, en la riña que tuvo lugar en la calle Prolongación Abasolo, en la colonia Fuentes de Tepepan (al sur de la Ciudad de México) participaron tres hombres, incluido el ex conductor de televisión de 64 años.

Tras el altercado sucedido este miércoles 28 de septiembre, Adame acudió a la Fiscalía Tlalpan 3 a rendir declaración de la denuncia por lesiones contra sus atacantes, quienes le provocaron una aparatosa herida en el ojo derecho y el actor corre el riesgo de que el golpazo le haya desprendido la retina.

La mañana de este jueves 29, el ex esposo de la actriz Mary Paz Banquells contó que, según el médico legista, el golpe directo que recibió en la cuencua ocular habría sido efectuado con una piedra, y dijo tener prueba de ello.

Detuvieron a los presuntos responsables del ataque a Alfredo Adame; según el actor forman parte de una banda "de malandros"

“Ya salió un video, el tipo que me golpea de atrás recoje una piedra, me lo estrella y me golpea, ya lo decíamos todos, incluidos los policías que (el golpe) había sido con un objeto contundente, porque (la lesión) era demasiado fuerte para hacerse con un puño”, dijo el actor en una historia de Instagram sobre la denuncia penal por la cual la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por el delito de lesiones dolosas.

Los agresores ya fueron detenidos por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes los trasladaron al Ministerio Público donde fueron puestos a disposición del juez de control para definir su situación jurídica en las próximas horas.

Se trata de Sergio ‘N’, de 45 años y Ángel ‘N’, de 26, quienes están siendo investigados por el delito de lesiones en riña. Al respecto, el ex conductor de Hoy relató que ya había tenido un enfrentamiento con uno de los implicados, a quien al parecer ya se había encontrado en las inmediaciones de su domicilio.

Alfredo Adame fue golpeado luego de la muerte de un policía, un civil y la herida de bala de una mujer

“Lo que sabemos es que son una bola de malandros aquí en Tepepan y todo Tlalpan, hay muchas bandas de malandros, uno de esos, el que me dio el puñetazo por detrás, el que seguramente traía un tubo o algo, es un cuate con el que yo una vez ya había tenido un enfrentamiento. Pasó y me gritó: ‘quítate pinch* estorbo, y entonces le dije ‘tatata’, me bajé y le dije, ‘pues qué te pasa’ y salió corriendo, es un malandro”, contó Adame en la mañana de este jueves para Venga la alegría.

¡En exclusiva para #VLA, Alfredo Adame nos comparte cuál es su estado de salud luego de ser golpeado afuera de su casa!

Y respecto al asunto del civil asesinado, Alfredo especuló que se trata de un ajuste de cuentas. “Lo de ayer no fue un asalto, ni nada de eso, lo de ayer fue un ajuste de cuentas con estos malandros: llegan dos motocicletas con dos personas cada una y una camioneta con uno, está una pareja de personas en la puerta de su casa, le sueltan un balazo al cuate, lo matan; le sueltan un balazo a la mujer, le pegan en el hombro, salen huyendo”.

“Estos cuates son bien conocidos que son malandros, están ahí en la calle de Mirador”, sentenció el actor.

