Cuál fue la locura más grande que Yolanda Andrade hizo por Verónica Castro

Yolanda Andrade aseguró que se casó en Amsterdam con Verónica Castro

La conductora Yolanda Andrade no dudó en ofrecer nuevos detalles de su relación con Verónica Castro, aunque la legendaria estrella de telenovelas jamás aceptó que hubiera tenido algo qué ver con ella.

Esta semana la historia del vínculo entre Andrade y Castro resurgió porque Yolanda ofreció una entrevista para el canal de YouTube de la integrante de Pandora, Isabel Lascurain.

Si bien Yolanda habló de su romance con Montserrat Oliver, por supuesto el tema de Verónica Castro no podía faltar y la presentadora no dudó en compartir algunos detalles que dan cuenta del vínculo que llegaron a tener.

“¿Qué es lo más loco que has hecho por amor?”, le preguntó Lascurain casi al final de su entrevista de 47 minutos.

Sin pensarlo mucho, Andrade comenzó a contar una anécdota ocurrida en la capital de Francia.

“Fui a buscar a Verónica a París. Me bajé del avión y empecé a buscar y la encontré”, recordó.

Según la protagonista de telenovelas como Las Secretas Intenciones y Retrato de Familia, ni siquiera sabía en qué hotel se hospedaba porque estaban peleadas, pero no le importó viajar hasta Europa sin ninguna certeza pues quería arreglar las cosas con la estrella.

“No me dijo en qué hotel estaba porque nos peleamos. Ella estaba en París y yo llegué con mi maletita y estuve por las calles. La encontré, gracias a Dios la recepcionista era argentina y como ya nos habíamos quedado en ese hotel en otra ocasión, le dije a la argentina: ‘vengo a buscar a Verónica Castro’ y le habló”.

El escándalo sobre la relación entre Castro y Yolanda Andrade se desató en 2019 (Instagram)

“No puede ser que haya viajado hasta allá 14 horas sin saber dónde estaba, con la corazonada. No sé, fue bien loco y mira que no estoy diciendo nada malo, estoy contando lo más emocionante y bonito que hecho por amor. Fui a buscarla para decirle: ‘aquí estoy, te amo’”, detalló Andrade.

Qué se sabe sobre la relación entre Yolanda Andrade y Verónica Castro

Fue en 2019 cuando se destaparon detalles del supuesto romance. Si bien se sabía que las actrices habían tenido una amistad cercana, las sospechas comenzaron luego de que la presentadora comentara en el canal de YouTube de Montserrat Oliver que años atrás se había casado con una mujer en una ceremonia en Amsterdam.

“Nos casamos simbólicamente, pero no puedo decir quién es esa persona, yo no. No puedo hablar de ella porque es una figura pública y es muy famosa, entonces yo no puedo decir si a ella no le he preguntado”, dijo poco después Yolanda a medios de comunicación.

Se desataron rumores sobre quién sería aquella famosa y todo escaló cuando Andrade fue entrevistada por Javier Poza, en su programa radiofónico, en septiembre de 2019.

Yolanda Andrade y Verónica Castro, en Big Brother VIP, en 2003

“Ah, claro, que me casé. Sí, Javier, como no hay divorcio todavía, no sé si sigo casada. Me casé con una mujer maravillosa que tú conoces. Estábamos en ese momento en ese amor… Sí pasó. Nos casamos en Amsterdam, fue un momento muy bonito. No te puedo decir en qué año porque luego van a sacar cuentas”.

Poza mencionó varias veces el nombre de Verónica Castro y aunque Yolanda no lo aceptó abiertamente en ese momento, si dio pistas que apuntaban a la protagonista de Rosa Salvaje. “Fue más o menos en la época de Big Brother. Fui madrastra de dos (que podrían ser Michelle y Cristian Castro). Pues así fue, yo no sé cuál es el problema (de confirmarlo)”, señaló Yolanda, quien más adelante mencionó “En el nombre de nuestra amistad, quiero que Verónica Castro me desmienta”.

A Castro no le gustaron nada las declaraciones de Andrade y habló para el programa radiofónico Todo para la Mujer, aunque en un tono muy distinto. “Con la pena, no me casé, nunca me casé. De broma me he casado varias veces, pero de verdad, no. Más que broma… Es una falta de respeto después de tantos años. Las cosas se pasaron de contexto, ya no es gracioso. Quise mucho a Yolanda, la quise mucho, ya no la quiero. Ya le dije que ya no, porque ya se pasó de graciosa y de simpática, ya se pasó a ser agresiva”.

La controversia siguió durante meses y cada una defendió su versión. Yolanda incluso aseguró que tenía pruebas de la ceremonia. “Verónica debe tranquilizarse, porque la verdad la tengo yo, la tengo en video, en fotos, la tengo en mi alma, en mi corazón, en mi cabeza”, señaló.

