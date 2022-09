“Mientes”: Yolanda Andrade explotó contra Claudia de Icaza por hablar de su relación con Verónica Castro

Yolanda Andrade explotó contra la periodista Claudia de Icaza (Foto:Getty Images Infobae)

Luego de que la periodista Claudia de Icaza lanzara unos fuertes comentarios sobre la relación de Verónica Castro y Yolanda Andrade, esta última no tardó en responder y se mostró molesta por lo que dijo sobre ella.

A través de sus historias de Instagram, la conductora de Montse y Joe arremetió contra la periodista y dijo que era una mentirosa. “Mientes, mientes Claudia de Icaza. Que pena que estás tan mal informada. Gracias por el tiempo que me dedicaste, te lo agradezco, mientes”, puntualizó.

Asimismo, en otro video, Yolanda Andrade abordó más el tema y dio a entender que se decepcionó de Claudia de Icaza. “Yo tenía en otro concepto a Claudia de Icaza, es periodista, escribe libros...”, agregó.

Cabe señalar que hace unas horas, la conductora compartió un clip en Instagram en el que escribió lo siguiente:

“La Caída de una ‘Periodista’ que NO puede reconocer su mentira @dehistoriaenhistoria. Al público NO SE LE MIENTE. ¿Dónde están tus pruebas? Oye #claudiadeicaza perjudicas el trabajo de credibilidad que todavía tienen tus colaboradores en tu programa y de Lupita. Lupita inmediatamente me buscó y me encontró, tú ni pío. Solo hablas sin argumentos. Aquí les comparto al #públicoconocedor LAS MENTIRAS DEL ESPECTÁCULO. Saludos Pancha y todos los que sí se la parten colaborando”.

Yolanda Andrade llamó mentirosa a Claudia de Icaza (Foto: Instagram/@yolandaamor)

En el video aparece la parte en la que Claudia hace mención de un viaje de Verónica y Yolanda a Ámsterdam, en el que supuestamente se casaron, después sale la periodista en una reunión de Zoom.

Qué dijo Claudia de Icaza de Yolanda Andrade y Verónica Castro

Cuando Yolanda Andrade mostró unas imágenes con Verónica Castro para dejar evidencia de su romance bastantes personas reaccionaron a ello, incluyendo a Claudia de Icaza.

Durante su programa Historia en historia afirmó que la relación entre ambas se había dado porque estaban bajo el efecto de la marihuana e insinuó que quizá ya en ese estado, Yolanda se habría imaginado que se casaron.

“Según esto y según lo ha dado a conocer Yolanda, pues andaban ‘pachecas’ en Ámsterdam y entonces se casaron, un equis rito”, dijo Claudia.

Y es que hace algún tiempo se aseguró que ambas se habían casado en Ámsterdam.

“Cuando se casaron Yolanda tenía 31 y Verónica 50; las dos estaban preciosas en aquel entonces y la boda se realizó cuando ellas estaban bien pachecas, y fue una ceremonia simbólica, sin un papel de por medio. De hecho, quien supo de ese viaje fue el diseñador Mitzy, porque él las vio en el aeropuerto cuando regresaban de ese viaje y él fue el primero al que le dijeron que se habían casado”, dijo una fuente para TV Notas.

A esto, en 2019 la conductora de Montse y Joe dijo que la única verdad la tenía ella y que no había mentido al respecto. “La verdad la tengo yo. La tengo yo en video, la tengo yo en fotos, la tengo yo en mi alma, la tengo en mi corazón, la tengo en mi cabeza”.

Yolanda Andrade entrevistó a Verónica Castro en 2003 para el programa "Las hijas de la madre tierra" (Foto: Unicable)

Los rumores de un supuesto romance entre ambas aparecieron desde hace más de una década, pues seguido se les veía salir juntas e incluso en 2005, la revista TV Notas publicó unas imágenes de Vero y Joe en Acapulco.

Por su parte, la madre de Cristian Castro ha negado rotundamente esa relación, mientras que Yolanda ha hablado abiertamente sobre el tema y alguna vez expresó que le dolieron las declaraciones de La Vero.

“Ella dijo muy despectivamente que no era lesbiana. Eso fue muy feo de su parte, yo creo que lo hizo con mucho coraje porque dio un énfasis muy, repito la palabra, despectivo, contra la comunidad, como si ser lesbiana fuera algo malo”, contó.

