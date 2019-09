"Ah, claro, que me casé. Sí, Javier, como no hay divorcio todavía, no sé si sigo casada. Me casé con una mujer maravillosa que tú conoces. Estábamos en ese momento en ese amor… Sí pasó. Nos casamos en Amsterdam, fue un momento muy bonito. No te puedo decir en qué año porque luego van a sacar cuentas".