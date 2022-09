La carta en la que Montserrat Oliver perdonó a Yolanda Andrade por su “infidelidad”

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver tuvieron una relación de diez años, a lo largo del tiempo que llevan de conocerse han realizado diversos proyectos, incluidos los programas Las hijas de la madre tierra y Mojoe.

A pesar de todas esas interacciones, Yolanda Andrade descubrió recientemente una carta redactada por su ahora ex pareja que nunca leyó en su momento, el contenido se centró en la atracción que sintió la presentadora por Verónica Castro.

Así lo reveló en conversación con Isabel Lascurain en su canal de YouTube titulado Abre la caja de:

“El otro día me encontré una carta, carta que nunca leí hasta hace poco”, dijo Yolanda en el video. Posteriormente dio a conocer cuál era el contenido del texto firmado por Montserrat Oliver.

Parte del contenido de la carta decía:

“No me importa que tú tengas esas emociones con esa persona (Verónica Castro), pero yo te quiero decir que te perdono, no te quiero perder por esa inquietud que estás viviendo”

Este texto en el que Montserrat Oliver perdonó a su entonces novia estuvo guardada por años, pero Yolanda Andrade rememoró que la carta era mencionada constantemente “(Se ve) cómo me está perdonando ella, algo tan fuerte que pasó, (me decía) ‘Siempre te voy a amar’, unas cosas muy bonitas”, dijo en conversación con la cantante de la agrupación Pandora.

Yolanda Andrade y Verónica Castro habrían sido pareja

Unas vacaciones y una boda desataron los rumores sobre el romance de Verónica Castro y Yolanda Andrade. Ellas se conocieron en el año 2000, pero que no fue hasta 2003 que ambas pudieron convivir en el programa Big brother VIP 2. Cabe señalar que la actriz de Los ricos también lloran (1979) ha negado en repetidas ocasiones este noviazgo.

El impacto de esa carta otorgando su perdón es muy significativo si se considera el carácter de Oliver, pues hace una semana, la ex novia de Yolanda Andrade confesó que llegó a sentirse muy celosa dentro de la relación, particularmente en actuaciones con besos.

“Al principio sí (me daban celos) porque te mandan, ya sabes, la sinopsis (de las telenovelas) y decía ‘aquí apasionadamente no sé qué’, y yo empezaba a andar con ella, entonces yo decía: ¿cómo que apasionadamente qué?’, expuso Montserrat Oliver.

La famosa era muy celosa (Foto: Instagram/@montserrat33)

Esta no es la primera vez que la entonces pareja da detalles sobre su relación, en una pasada edición Montse & Joe, Montserrat retomó pasajes del romance que vivieron y señaló que más allá de las pantallas, Yolanda es una persona muy emocional: “Cuando no está actuando, le gusta ponerle drama a su vida, ella es una apasionada”, señaló.

Ante esto, Andrade no se quedó callada y puntualizó que si decidió abandonar la industria de las telenovelas mexicanas fue porque así lo quiso Montserrat en su momento: “Hace años que no trabajo y, ¿sabes por qué no hice telenovelas? Porque no quería que me besara nadie”, apuntó Yolanda.

Cómo comenzó el romance entre Yolanda Andrade y Montserrat Oliver

Aunque al principio, la reacción de Montserrat Oliver fue alejarse ante los coqueteos de Andrade, ellas fueron novias por un largo tiempo y actualmente siguen llevando una buena relación.

“No sé qué cosa hizo, me hizo así (le tocó el hombro) y yo sentí algo raro y dije: ‘No’ más falta que siento hasta con una mujer porque me tienen súper mal atendida’... y me súper asusté y todo”, contó entre risas. Relató que se encontraba en Miami pero visitó México para estar en el evento, cuando se encontró con Yolanda, quien le dijo a la productora en el lugar que quería conocerla y la llevaría a comer.

“Yo creo que sentí también como la primera vez que me tiraba, una mujer, la onda; porque nunca me habían tirado la onda... Entonces, me asusté, tosí, ya me estaba ahogando, ya me quería ir, me fui”, relató, aunque aseguró que Andrade terminó mandándole postre a su camerino y le mandó un mensaje de teléfono que decía “felicidades por tenerme”.

SEGUIR LEYENDO: