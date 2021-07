Así fue el supuesto romance de Verónica Castro y Yolanda Andrade

Yolanda Andrade y Verónica Castro

Hace meses una persona aparentemente cercana a las artistas ofreció una entrevista para la revista TVNotas, en la conversación contó que Verónica Castro y Yolanda Andrade se conocieron en el año 2000, pero que no fue hasta 2003 que ambas pudieron convivir en el programa Big brother VIP 2.

“Entre ellas surgió una bonita amistad que poco a poco se fue convirtiendo en una bonita relación”, detalló esta persona para la revista en 2020. Ante los medios Verónica Castro ha negado constantemente este romance, por el contrario, es Yolanda Andrade quién sí ha hablado de manera abierta sobre la naturaleza de su relación.

“Vivimos muchos momentos muy importantes y sería una pena que yo me pusiera a dar explicación y contar momentos porque le va a ir peor a ella”, señaló la actriz de Yo no creo en los hombres al programa Primer Impacto en 2019.

La revista publicó en 2005 esta exclusiva (Foto: TVNotas)

Los rumores sobre la relación entre la actriz y la cantante surgieron en 2005 luego de que la revista TVNotas publicara unas fotografías donde ambas lucían traje de baño tipo bikini mientras descansaban en alguna playa.

De acuerdo con la entrevistada de esta misma revista 15 años después, Verónica Castro y Yolanda Andrade habrían estado incluso casadas, la boda se habría llevado a cabo hacia 2004 en Ámsterdam, la capital oficial del Reino de los Países Bajos.

“Cuando se casaron Yolanda tenía 31 y Verónica 50; las dos estaban preciosas en aquel entonces y la boda se realizó cuando ellas estaban bien pachecas, y fue una ceremonia simbólica, sin un papel de por medio. De hecho, quien supo de ese viaje fue el diseñador Mitzy, porque él las vio en el aeropuerto cuando regresaban de ese viaje y él fue el primero al que le dijeron que se habían casado”, explicó.

Yolanda Andrade y Verónica Castro en el reality donde se conocieron (Foto: Big Brother VIP)

Esta información también fue explicada por Yolanda en 2019, donde insistió en demostrar que no había dicho falsedades respecto a su romance pues incluso había registro de su relación: “La verdad la tengo yo. La tengo yo en video, la tengo yo en fotos, la tengo yo en mi alma, la tengo en mi corazón, la tengo en mi cabeza”.

“Yo no soy ninguna mentirosa, yo no he dicho ninguna mentira, ninguna, ni la voy a decir”, explicó respecto a la atención que recibió la naturaleza de su relación en ese momento.

Andrade se sorprendió cuando Verónica habló ante algunos medios para negar todo: “Ella dijo muy despectivamente que no era lesbiana. Eso fue muy feo de su parte, yo creo que lo hizo con mucho coraje porque dio un énfasis muy, repito la palabra, despectivo, contra la comunidad, como si ser lesbiana fuera algo malo”.

Verónica Castro habría negado a Yolanda Andrade durante y después de su relación (Foto: Instagram/@vrocastroficial)

Sin embargo, de acuerdo con la entrevistada de TVNotas, parte de sus problemas comenzaron porque aparentemente Verónica era muy celosa con Yolanda, ya que pensaba que la estaba engañando y a Andrade no le gustaba mantener su romance en secreto.

“Verónica nunca presentó a Yolanda como su novia; se dejaban ver como grandes amigas que iban juntas a las fiestas y reuniones, aunque llegaron a vivir juntas”, reveló la misma fuente de la revista.

La mujer también comentó que Castro es lesbiana “de clóset”. Además, compartió que los celos de Verónica y su idea de no dar a conocer su romance cansaron a Yolanda y decidieron darse un tiempo, pero la situación se complicó cuando apareció otra persona.

Yolanda Andrade sí ha hablado abiertamente sobre el romance que tuvieron a principios de los 2000 (Foto: Twitter/@TVAztecaJalisco)

De acuerdo con la revista TV Notas, Verónica conoció a la presentadora Lizzie Barrera y se enamoró de ella de inmediato, pero la mujer ha sido señalada por alejar a la estrella de sus amistades y de controlar su carrera y finanzas.

En la misma entrevista se indicó que Castro y Barrera decidieron darse un tiempo en 2017 y entonces Yolanda Andrade se acercó a ella para retomar su romance, pero la actriz decidió volver con Lizzie.

