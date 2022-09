Laura Zapata respondió de nuevo a Yolanda Andrade y reiteró que en México hay flojos

La guerra de declaraciones entre ambas famosas no cesa (Fotos: Getty Images)

Laura Zapata lleva varias semanas siendo objeto de la prensa de espectáculos y del público en general luego de que la llamada “villana de las telenovelas” expresara en una entrevista con el publicista Carlos Alazraki que, en su punto de vista, “México es un país de huevones”.

El comentario de la veterana actriz fue hecho en referencia a los programas sociales que ha implementado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como la Beca para empezar y la pensión Bienestar para adultos mayores, estímulos que, según la actriz de María Mercedes, son bien recibidos por gente que por “8 mil pesos, nada más estiran la mano”.

“Este les avienta, los maicea con mil 500 pesos al mes y ellos se conforman con eso ‘es que maicea a mi abuelita, me maicea a mí, maicea a mi hermana’, entonces sumamos y con eso le han de dar 8 mil y con eso se conforman”, dijo en el programa Atypical TeVe.

#laurazapata

Los Mexicanos NO Somos Huevones !

La Huevona eres tú !

Ya se te acabo tu maíz que te daba Thalia ,

Ponte a Trabajar!!!#laurazapata #yolandaandrade https://t.co/1b8KlDlwgK — Yolanda Andrade (@yolandandrade) August 29, 2022

Debido a su controversial punto de vista, Laura recibió miles de comentarios negativos en las redes sociales, y fue tildada de clasista y separatista, pero fue otra famosa quien mostró su molestia ante el comentario y se lanzó duramente contra la hermana de Ernestina Sodi y Thalía.

Yolanda Andrade, gran amiga de la ex Timbiriche, le contestó a Zapata vía Twitter y salió en defensa de los mexicanos.

“Los mexicanos NO somos huevones, la huevona eres tú. Ya se te acabó tu maíz que te daba Thalía, ponte a trabajar”, escribió la presentadora de Montse & Joe, quien posteriormente señaló conocer que Thalía le enviaba 3 mil dólares mensuales a Laura Zapata para hacer frente a los gastos de manutención y cuidado de doña Eva Mange, abuela de ambas, quien perdió la vida el pasado mes de junio a los 104 años.

Yolanda Andrade aseguró que Thalía le enviaba 3 mil dólares mensuales a Zapata por cuidar de doña Eva Mange (Fotos: Cuartoscuro//Instagram @thalia//Twitter/@TVAztecaJalisco)

Ahora, Laura Zapata fue interceptada por un grupo de reporteros a las afueras de Televisa, donde dejó clara su postura contra Yolanda Andrade. “Yolanda Andrade le ha respondido algunos tuits”, le dijo un reportero, quien fue interrumpido por la actriz:

“No, a mí nadie tiene que responderme nada porque cuando yo me dirijo a ti, me respondes tú. Qué te digo, los perros ladran. Es lo único que yo puedon decir en referencia a esa persona. A mí nadie me va a utilizar para su plan, no voy a subir a mi nivel a alguien que no lo tiene. Ya dije, lo bueno es que a través de ustedes ya dije que la responsabilizo (de lo que me pueda ocurrir)”.

Además, la actriz que participó en el reality show Siempre reinas, a estrenarse el próximo 2 de octubre, se mantuvo firme en su dicho y reiteró que en México habitan muchos “huevones”.

Los dichos de Laura Zapata llegaron incluso a una "mañanera" de AMLO (Fotos: Cuartoscuro)

“Los huevones (se sintieron ofendidos). Los que trabajan no tienen por qué ofenderse, si a mí me dicen fea, yo no me ofendo porque no estoy fea, pues sí, ¿no? O sea los que se ponen los sacos de lo que dice cualquier persona pues son los que se ofenden, pero pues hay que exponer el pensamiento: somos un país de gente trabajadora, pero de que hay huevones, huevones, que nada más estiran la mano, ya sabes, los que apoyan a ya sabes quién, ¿no?”, dijo la actriz entre risas, quien al volver a oír mencionar el nombre de Yolanda, exclamó: “No sé de quién me estás hablando. Firulais”

Zapata fue cuestionada sobre los dichos de Yolanda Andrade, respecto a la supuesta cantidad mensual que la cantante le enviaría a su hermana mayor: “Mi amor, ¿qué te puedo decir? ¿Conoces mi carrera? ¿Sabes cuántas telenovelas he hecho? ¿Sabes cuántas obras de teatro? Comedia, tragedia, farsa, drama, melodrama y cobro muy bien, mira de dónde me estás viendo salir”, recalcó.

Laura Zapata haría responsable a Yolanda Andrade de lo que le pudiera pasar a ella, a su familia o sus propiedades (Foto: Instagram/@yolandaamor/@laurazapataoficial)

Al ser cuestionada sobre si Thalía ya había grabado un video donde mencione que ella “nunca ha mantenido a Laura” para “limpiar su imagen”, la actriz de 66 años sorprendió al revelar que ya ha bloqueado a su hermana, lo cual revelaría un nuevo distanciamiento. “No lo ha hecho. Y ahora si me habla quién sabe si me encuentre porque ya la bloqueé”, concluyó la actriz.

