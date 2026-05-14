México

¿Las mascotas pueden transmitir hantavirus?

Muchas personas con animales de compañía tienen esta duda

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Perro de tamaño mediano y pelaje marrón se inclina para comer de un cuenco metálico plateado en el suelo de una cocina con gabinetes de madera.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un brote de hantavirus surgido en el crucero de lujo MV Hondius ha provocado la muerte de tres personas y generado una respuesta internacional de emergencia sanitaria.

La posible transmisión del hantavirus por mascotas surge porque, en muchos hogares, perros, gatos y pequeños roedores domésticos conviven en espacios donde pueden entrar en contacto con roedores silvestres o sus excretas.

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Además, la preocupación aumenta cuando se sabe que el hantavirus se asocia con los ratones y ratas, animales que algunas personas también mantienen como mascotas.

El Center for Food Security and Public Health señala que los roedores domésticos como hámsters, jerbos y cobayos no portan el virus responsable de las formas graves que afectan a personas.

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REUTERS/Borja Suarez/File Photo
REUTERS/Borja Suarez/File Photo

La excepción es la rata doméstica, que puede alojar el virus Seoul, un tipo de hantavirus reportado en criaderos y que ha causado brotes limitados.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan pruebas específicas para ratas en entornos de riesgo.

El contagio ocurre principalmente por la inhalación de partículas virales presentes en polvo contaminado, especialmente en ambientes cerrados donde han estado roedores silvestres.

El virus no se transmite entre personas, salvo casos excepcionales asociados con el virus Andes en Sudamérica, según Farmacosalud.

El periodo de incubación varía entre tres días y seis semanas; muchas infecciones son asintomáticas o leves.

México emite alerta epidemiológica

Las autoridades mexicanas, a través del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica, emitieron el primer aviso epidemiológico por esta enfermedad, ordenando vigilancia extrema en todas las unidades de salud y laboratorios del país.

(Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
(Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El protocolo instaurado por México responde al riesgo de transmisión del hantavirus de los Andes (ANDV), la única cepa con capacidad comprobada de contagio entre humanos.

Aunque el nivel de riesgo para México es bajo según la Organización Mundial de la Salud, la rápida letalidad y la dificultad diagnóstica del virus han llevado a reforzar las medidas de aislamiento y vigilancia epidemiológica.

El aviso sanitario enfatiza la importancia de la detección temprana, ya que la enfermedad suele avanzar de forma veloz y puede causar insuficiencia respiratoria aguda.

Cronología del brote en el MV Hondius

El crucero, con 149 personas de 23 nacionalidades, partió de Argentina en marzo y realizó escalas en la Antártida, Georgia del Sur, Nightingale, Tristan da Cunha, Santa Elena y Ascensión, antes de dirigirse a las Islas Canarias.

El 6 de abril, un pasajero neerlandés de 70 años comenzó a mostrar síntomas como fiebre y dificultad respiratoria, falleciendo a bordo el 11 de abril. Posteriormente, su esposa también enfermó y murió tras ser hospitalizada en Sudáfrica.

Un tercer caso grave se presentó en un pasajero británico, evacuado a Johannesburgo, donde se confirmó la infección por hantavirus.

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