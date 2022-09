Yolanda Andrade volvió a explotar contra Laura Zapata: “Siempre ha sido lo mismo”

Ambas tienen un fuerte vínculo con Thalía, una es su hermana y la otra es una querida amiga. (Fotos: Getty Images)

Los dimes y diretes entre Yolanda Andrade y Laura Zapata siguen dando de qué hablar. Y es que el conflicto que inició por un tuit donde la villana de telenovelas llamó “huev*nes” a los mexicanos ha crecido como una bola de nieve cayendo por la montaña. Los ataques no paran y en esta ocasión la ex integrante de Big Brother volvió a explotar contra la hermana de Thalía por sus declaraciones y “bromeó” con que supuestamente se quedará sin dinero .

Fue durante un encuentro con medios donde la presentadora de televisión reiteró su opinión sobre Laura Zapata. Para comenzar, recordó que todo comenzó cuando leyó la controversial opinión que la actriz tiene sobre los mexicanos y explicó que su principal molestia fue que generalizó.

Foto: CUARTOSCURO

“Yo no siento nada, ni me quita el sueño y menos una persona así, tan conflictiva y enferma. Nada más dijo que los mexicanos son huev*nes y me prendí... ¿por qué dice eso? No me parece justo que la gente generalice”, declaró frente a las cámaras del programa vespertino De Primera Mano.

Respecto a las declaraciones que hizo hace unos días sobre que supuestamente Laura Zapata vivía de la mensualidad de 3 mil dólares que Thalía le enviaba para cubrir los gastos de su abuela, Eva Mange -quien falleció el pasado mes de junio-, reiteró la información y de cierta manera se burló de la actriz porque habría perdido esa gran ayuda económica.

Se le acabó [el dinero] y seguro que va a sacar su tarjeta Bienestar... no deberían de dársela porque anduvo criticando. Si estuvo al pendiente de la señora, claro, pero ahorita se le acabó su maíz.

Yolanda Andrade cuestionó qué pasaba con todo ese dinero, pues según contó Laura Zapata decía que los recursos que tenía para cuidar a su abuela no eran suficientes: “¿Ustedes entrevistaron a las enfermeras que dijeron que nada más les daba un pañal para la señora? ¿Con esos 3 mil dólares solamente le alcanzaba para un pañal? Eso está muy feo”.

(Fotos: Cuartoscuro//Instagram @thalia//Twitter/@TVAztecaJalisco)

La conductora de Montse & Joe recordó la polémica que hace unos años enfrentó Laura Zapata por el maltrato que habría recibido la señora Eva Mange por parte de sus cuidadores: “No eran personas profesionales porque no tenía gente profesional porque se gastaba el dinero en otra cosa”.

A una persona mayor si tú la ves con una llaga, no con siete, con una... es un descuido.

Foto: IG @thalia

También aseguró que mantiene constante comunicación con Thalía y, sin profundizar en detalles, reiteró que cuenta con su apoyo ante toda esta situación que está viviendo. También aprovechó para mencionar que la cantante de Desde esa noche está muy agradecida con el público mexicano porque impulsaron su carrera a nivel internacional y aclaró que este conflicto solo es entre ella y la actriz de María Mercedes.

“Siempre ha tenido ese problema Laura conmigo, el que habla mal de mí, el que dice que su mamá no quería que Thalía se juntara conmigo, siempre ha sido lo mismo. Es lo que le dije la otra vez a Gustavo Adolfo Infante, yo vi más veces a doña Yolanda que Laura Zapata a su mamá', recordemos que la regaló”, agregó.

Por último, y como muestra de la amistad que sostiene con ex integrante de Timbiriche, confirmó que ella le ayudaba a comprar los regalos para la señora Eva Mangue.

