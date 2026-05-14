Gobierno niega que puente Nichupté presente “apuntalamientos de emergencia”: Sheinbaum lo inauguró el 2 de mayo

Claudia Sheinbaum Pardo inauguró el Puente Vehicular Nichupté en Cancún, Quintana Roo. (Foto: Presidencia)

Tras la viralización en redes sociales sobre un presunto apuntalamiento en el puente Nichupté, ubicado en Cancún, Quintana Roo, este 13 de mayo la SICT emitió un comunicado para desmentir la información, la cual calificó de “falsa”.

La dependencia federal aseguró que las estructuras metálicas visibles en la zona forman parte del diseño original de la obra, inaugurada el 2 de mayo por la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Ingeniero denuncia apuntalamiento en obra recién inaugurada

A pocos días de su apertura oficial, el Puente Nichupté generó cuestionamientos técnicos luego de que el ingeniero civil Wilberth Esquivel difundiera imágenes en las que se observan soportes metálicos colocados debajo de varios tramos de la estructura elevada.

De acuerdo con Esquivel, ciertos tramos del viaducto presentan ligeras deformaciones o desniveles visibles. El ingeniero señala que el fenómeno podría deberse a los asentamientos diferenciales en las pilas laterales del puente.

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Ingeniero denuncia presunto apuntalamiento en puente Nichupté. (Captura de pantalla)

Los apuntalamientos constituyen una solución temporal esencial para prevenir el colapso y asegurar la protección de trabajadores y estructuras durante excavaciones, intervenciones de reparación en obras. Estas estructuras auxiliares cumplen la tarea de sostener, reforzar o estabilizar cimentaciones, muros, pilares, losas o edificaciones que presenten inestabilidad.

La SICT desmiente los “apuntalamientos de emergencia”

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) calificó de falsa la información y explicó que los elementos metálicos visibles responden a una decisión de ingeniería vinculada a las condiciones del subsuelo de la región.

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Según la dependencia, entre los claros 213 y 221 el proyectista determinó incorporar:

Pilas de cimentación y cabezales metálicos de acero estructural de alta resistencia.

Una distribución más eficiente de las cargas hacia el estrato de soporte.

Un sistema que permite la operación sin desplazamientos de los apoyos, dado que el subsuelo de la zona es de tipo kárstico.

La SICT agregó que, previo a su apertura, el puente fue sometido a pruebas de carga estáticas y dinámicas, lo que incluyó maniobras de frenado, impacto controlado y circulación de vehículos pesados, con resultados satisfactorios y sin deformaciones fuera de los parámetros previstos en el diseño.

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Claudia Sheinbaum Pardo inauguró el Puente Vehicular Nichupté en Cancún, Quintana Roo. (Foto: Presidencia)

La secretaría mantiene un monitoreo topográfico diario mediante supervisión especializada para verificar el comportamiento estructural de la obra.

Es el segundo puente más largo de Latinoamérica

El Puente Vehicular Nichupté mide 11.2 kilómetros y es el segundo más largo de Latinoamérica sobre un cuerpo de agua. Reduce el tiempo de traslado entre la ciudad de Cancún y la zona hotelera de más de dos horas a solo diez minutos, lo que beneficia a más de un millón 320 mil habitantes y 20 millones de turistas al año.

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La estructura cuenta con tres carriles -uno por sentido y uno reversible-, una ciclovía bidireccional y será de uso completamente gratuito. Fue construida bajo criterios ambientales: el trazo minimiza afectaciones al sistema lagunar Nichupté e incluye protección de manglares y reconexión hídrica.

Claudia Sheinbaum Pardo inauguró el Puente Vehicular Nichupté en Cancún, Quintana Roo. (Foto: Presidencia)

El proyecto incorporó la técnica constructiva “top down”, aplicada por primera vez en México, y contempla arcos de seguridad con tecnología avanzada, además de aireadores para sanear la laguna. La obra beneficia a los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas.

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