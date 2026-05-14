México

Gobernadora Marina del Pilar se queda sin luz en plena conferencia donde negaba apagones en Mexicali

El gobierno de Baja California atribuyó el 80% de las interrupciones eléctricas a actos de vandalismo y fallas menores

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La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda quedó a oscuras durante su conferencia en Baja California, minutos después de que autoridades estatales aseguraron que no existen apagones en la entidad. (Tomado de X/@Juan_OrtizMX)

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se quedó sin luz en plena conferencia matutina justo cuando su gobierno negaba apagones en Mexicali y defendía inversiones millonarias en infraestructura eléctrica.

El corte de energía provocó rechiflas entre asistentes y periodistas, además de exhibir las fallas en el suministro eléctrico durante la ola de calor que afecta a la capital bajacaliforniana.

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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que la interrupción afectó al Palacio de Gobierno Estatal y Municipal, con restablecimiento total tras 51 minutos, y atribuyó el incidente a la caída de una rama sobre el tendido eléctrico.

La conferencia se queda a oscuras tras negar cortes

El momento causó abucheos entre la prensa. (Captura de pantalla)
El momento causó abucheos entre la prensa. (Captura de pantalla)

Minutos antes del apagón, Joaquín Gutiérrez Ley, director de la Comisión Estatal de Energía, había declarado que en Baja California no existen apagones, sino “interrupciones breves”.

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Según Gutiérrez Ley, “la mayoría, como el 75% u 80% de las interrupciones que tenemos del fluido eléctrico se deben a vandalismo y duran menos de 5 minutos”. El funcionario también presumió una inversión de más de 75 millones de pesos en generación y transmisión eléctrica durante la administración de Marina del Pilar.

Cuando Gutiérrez Ley intentaba definir la diferencia entre apagón e interrupción, explicó ante medios: “Yo sí quisiera comentar, definir un poquito, ¿no? Se habla de apagón. Un apagón es un colapso más grande. La interrupción normalmente son periodos cortos, la mayoría como el 75 u 80% de las interrupciones que tenemos del fluido eléctrico se deben, una, por choques, vandalismo, es lo, es lo más grave, y estas duran menos de cinco minutos. Entonces, los más largos ha sido un vandalismo. Por ejemplo, el año pasado, toda la zona, ¿verdad? Quedó sin energía, pero fue porque se robaron el cableado y quedó completamente una subestación de distribución fuera”.

Mientras la gobernadora intentaba retomar la palabra, las luces se apagaron y los asistentes comenzaron a rechiflar. El corte de energía impidió que Marina del Pilar concluyera la presentación semanal.

La CFE detalló que a las 12:48 horas se recuperó uno de los dos circuitos y a las 13:27 horas se restableció el 100% de los usuarios afectados.

Altas temperaturas y sistema eléctrico sobrecargado

Las olas de calor en Mexicali provocan picos de demanda eléctrica que sobrepasan la capacidad de la red, generando cortes breves y afectaciones tanto en hogares como en oficinas de gobierno, pese a inversiones anunciadas por autoridades estatales y federales. REUTERS/Jose Luis Gonzalez
Las olas de calor en Mexicali provocan picos de demanda eléctrica que sobrepasan la capacidad de la red, generando cortes breves y afectaciones tanto en hogares como en oficinas de gobierno, pese a inversiones anunciadas por autoridades estatales y federales. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Mexicali es una de las ciudades más calurosas de México, con temperaturas que superan los 47 grados durante la canícula.

El uso masivo de aire acondicionado y sistemas de refrigeración dispara la demanda eléctrica, sobrecargando transformadores y subestaciones. La generación local suele ser insuficiente y se recurre a importaciones de Estados Unidos, aunque cuando el calor extremo coincide con alta demanda regional, las sobrecargas generan cortes.

En veranos pasados, la ciudad y el valle han experimentado apagones diarios. Transformadores sobrecalentados, caída de postes, vandalismo y mantenimiento reactivo se identifican como causas frecuentes, de acuerdo con La Voz de la Frontera.

La presidenta de CANACINTRA Mexicali, María Teresa Babún Villarreal, advirtió a dicho medio que la infraestructura de distribución “resulta insuficiente para cubrir la creciente demanda” y que la sustitución de 6,000 postes apenas atiende una fracción de las necesidades reales.

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