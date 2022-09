Héctor Suárez Gomís celebró su triunfo contra Vicente Serrano tras altercado en restaurante

El "Pelón" compartió la sentencia de una jueza respecto al caso (Fotos: Ig @pelongomis Ig @sin_censura_vicente_serrano)

El pasado 4 de mayo de 2022, el periodista Vicente Serrano dio a conocer en su cuenta de Twitter que Héctor Suárez Gomís lo había agredido cuando se encontraron frente a frente en un restaurante de la plaza Artz Pedregal, al sur de Ciudad de México.

El reportero independiente compartió que Héctor Suárez Jr. le rompió sus lentes y pidió ayuda de las autoridades, pues además de haber dañado sus anteojos, lo estaba insultando.

“URGENTE: Así rompió los lentes en mi cara #PelonGomis en ArtzPedregal”, escribió en un tuit al que adjuntó una fotografía de sus anteojos sin una de las patillas.

Héctor Suárez Gomís atacó a Vicente Serrano en Plaza Artz Pedregal. El periodista expuso en sus redes sociales el comportamiento del actor, quien le rompió sus lentes (Video: Archivo)

En el video que Serrano posteriormente compartió, se ve que tanto él como Suárez Gomís se encontraban dentro del citado establecimiento y continuaban confrontándose de mesa a mesa, ante la presencia de un mesero.

El hecho que de inmediato se viralizó, generó críticas hacia el hijo del fallecido comediante Héctor Suárez, por su “violencia contra la prensa” -asimismo, recibió apoyo por parte de personajes como Lilly Téllez y Víctor Trujillo- sin embargo el también standupero aceptó sus actos, pero dijo tener sus razones para haberlo hecho, además puntualizó que Serrano habría “exagerado”, pues nunca lo golpeó.

Y es que según declaró Héctor en entrevista con Joaquín López-Dóriga, Vicente no tendría marca alguna en su cara, es decir, Serrano no tendría lesiones porque no fue golpeado.

Vicente Serrano fue condecorado en el recinto cultural de Los Pinos el próximo 11 de septiembre (Foto: Instagram / @sin_censura_vicente_serrano)

“(Lo que hice) fue jalarle rápidamente los lentes y ya”, mencionó. Por otra parte, manifestó que no aprueba lo que hizo, pues respondió a “una serie de ataques”, pero sí buscará defender que el presentador de Sin censura estaría exagerando en sus declaraciones.

El asunto derivó en un pronunciamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que condenó la agresión física “en agravio del periodista” digital y en la carpeta de investigación que abrió la Fiscalía de la Ciudad de México, la cual ahora ya ha dado un resultado.

La tarde de este jueves 29 de septiembre, Héctor Suárez Gomís escribió un hilo en Twitter donde dio a conocer la resolución de una jueza y le agradeció a su nutrida defensa legal.

Suárez Gomís contó a López-Dóriga que Serrano "había exagerado" en su declaración (Foto: captura de pantalla)

“Quiero agradecer públicamente a mis abogados Eduardo Amerena, José Jaime Álvarez, Andrea Rovira y Fernanda Pérez Gallardo por su EXTRAORDINARIA DEFENSA. ¿Recuerdan la “agresión física” a Vicente Serrano y lo de los lentes rotos? Inicio hilo...”, comenzó el también conocido como Pelón Gomís.

“Hoy he vuelto a confiar en las instituciones y en las leyes de este país. Nos tocó una jueza íntegra, imparcial, con absoluto conocimiento de las leyes y lo único que determinó es que se habían roto unos lentes, en un problema entre comensales”, prosiguió el actor de 53 años.

Suárez Gomís desestimó lo que había declarado casi cinco meses atrás el reportero Vicente Serrano y explicó que únicamente se cometió un daño en propiedad privada.

Tras la confrontación, Suárez respondió el tuit de Serrano, llamándolo "periodista domesticado" (Foto: Twitter)

“Todo el cuento de que los lentes se los había estrellado en la cara es falso. La jueza resolvió que se cometió un delito de daño en propiedad porque rompí unos lentes que tenían un valor de $1500. Este es el video de lo ocurrido, juzguen ustedes”, remató el actor y adjuntó la grabación que habría sido captada por las cámaras del restaurante.

En el clip se puede ver que Gomís se acerca a la mesa donde Serrano permanece sentado, con actitud desafiante hacen un intercambio de palabras, y de un manotazo, el Pelón logró hacer caer los lentes del periodista, mismos que resultaron dañados, tal y como lo expuso Vicente Serrano en un inicio.

Todo el cuento de que los lentes se los había estrellado en la cara es falso.



La jueza resolvió que se cometió un delito de daño en propiedad porque rompí unos lentes que tenían un valor de $1500.



Este es el video de lo ocurrido, juzguen ustedes. pic.twitter.com/Sovp9hp2NV — Héctor Suárez Gomís (@PelonGomis) September 29, 2022

Al momento, el youtuber no ha reaccionado ni a la sentencia de la jueza ni a la noticia dada a conocer por el comediante. Cabe destacar que anteriormente ambos personajes ya habían protagonizado intercambio de opiniones en Twitter por sus diferencias políticas, siendo que Suárez Gomís es un férreo detractor de la llamada 4T; y Serrano, un periodista que frecuentemente hace eco de la gestión presidencial.

SEGUIR LEYENDO: