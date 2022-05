Sabina Berman arremetió contra Lilly Téllez por apoyar a Héctor Suárez Gomís: “Una pendenciera”

Sabina Berman reprobó la felicitación de Téllez EFE/ Grupo Planeta)

Tras la polémica por la pelea entre el actor y comediante Héctor Suarez Gomís con el periodista Vicente Serrano, las opiniones quedaron divididas entre quienes apoyaron al actor y quienes apoyaron al comunicador.

Ya que el pasado tal, Vicente Serrano compartió a través de sus redes sociales una imagen de sus lentes rotos en la que señaló como responsable al actor. Además subió un video en el que lo cuestiona y le exige que admita que él lo atacó.

Posteriormente acudió a las autoridades para interponer una denuncia. A esto continuó con un comunicado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el que condenaron los actos, lo que acarreó respuestas en contra de la comisión.

Los dos protagonizaron un escandalo que ha generado debate en redes sociales Fotos: Ig @pelongomis Ig @sin_censura_vicente_serrano

Sin embargo, tras un periodo de silencio por parte Suarez Gomís, contó su versión de los hechos en entrevista con Joaquín López-Doriga, en la que declaró que Serrano lo había provocado y respondió en consecuencia.

Tras las declaraciones de la celebridad, comenzaron los mensajes de solidaridad entre los que estuvieron los de Víctor Trujillo y Lilly Téllez, quienes aplaudieron su valentía.

Sin embargo, la respuesta de la senadora por el Partido Acción Nacional (PAN) no fue bien recibida por la escritora Sabina Berman, quien respondió la publicación de la panista con un comentario irónico.

“Esto es una “congresista”. Una pendenciera” redactó Berman en su cuneta oficial de Twitter. Ya que la senadora había escrito “Te felicito por no dejarte intimidar por ese lépero”.

(foto: @LillyTellez)

Sin embargo, Téllez no se hizo esperar pues una hora después compartió un fragmento de video del primer mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en una de sus conferencia matutinas.

En dicho fragmento, el jefe del ejecutivo hace un sonido con los labios parecidos a besos como para llamar a alguien.

Y lo acompañó con un comentario en el que señaló “Aquí te manda agradecimientos tu jefe de jefes @sabinaberman”, redactó la polémica senadora del partido blanquiazul.

Con respecto a la presunta agresión, diferentes personas mostraron su desagrado contra el actor o bien contra el periodista. Miembros de la Cuarta Transformación lo condenaron, como Citlalli Hernández quien redactó: “Les molesta nuestra existencia y libertad de pensamiento”.

(Fotos: Cuartoscuro // Instagram // PAN)

Mientras que miembros de la oposición condenaron, más que nada, el posicionamiento de la CNDH, pues argumentaron que la Comisión debía atender casos más importantes como la violencia en México.

Así lo hizo saber Fernando Belaunzarán quien escribió en Twitter que “La @CNDH ha sido florero frente al asesinato de periodistas y no ha dicho nada sobre ataques que reciben de @lopezobrador_, pero es solícita para condenar altercado de actor con youtubero del régimen que suele ofender y provocar. Condeno violencia, pero también oportunismo”.

Por último, el actor dijo las últimas palabras, igualmente a través de la red social, y señaló que no daría más declaraciones por consejo de sus abogados.

“Ya he dicho todo lo que tenía que decir con respecto a lo ocurrido el miércoles y ahora por consejo de mis abogados ya no haré ninguna otra declaración. @eamerena será quien me defienda”, redactó Suárez Gomís.

