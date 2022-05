Víctor Trujillo y Lilly Téllez apoyaron agresión de Héctor Suárez Gomís a periodista: “Nunca podrán ser héroes”

El comediante agredió al periodista independiente Vicente Serrano (Fotos: Cuartoscuro // Instagram // PAN)

El pasado 4 de mayo, el periodista independiente Vicente Serrano dio a conocer que fue agredido por el comediante Héctor Suárez Gomís dentro de la Plaza Artz Pedregal, donde quedaron destrozados los lentes del comunicador.

Por medio de un video compartido por Serrano, se les observa dentro de un restaurante, donde el comunicador confrontó al también actor sobre la agresión. “Quería hacer la denuncia, el señor me ha roto los lentes y está insistiendo y atacando. No me tengas miedo, di todo lo que me has dicho. ¿No me dijiste que me ibas a romper la madre?”, dijo Serrano al histrión, quien respondió: “La verdad, wey”.

Dicha actitud y respuesta de Suárez Gomís causó diferentes reacciones. Por un lado estuvieron quienes defendieron al periodista; mientras que también estuvieron aquellos que respaldaron al comediante y tacharon a Serrano de ser un “chayotero” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Entre las voces que se manifestaron a favor del hijo de Héctor Suárez Hernández estuvo la del comunicador Víctor Trujillo, férreo crítico a la Cuarta Transformación (4T).

El comunicador respaldó a Suárez Gomís (Foto: Twitter)

Desde su cuenta de Twitter, el creador del personaje Brozo le envió un abrazo a Suárez Gomís y le recordó que la administración actual es la provocadora con su discurso de odio, para después refugiarse en “la lista de los mártires”.

“Aunque siempre la desconocen, la provocación es la hija consentida del discurso de odio. Ante ella, templanza y frialdad. Inteligencia. Recuerda que quienes nunca podrán ser héroes, buscan refugio fácil y rápido en la lista de los mártires. Te abrazo siempre @PelonGomis”, escribió en su cuenta oficial.

La senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, también se mostró a favor del comediante y le dedicó un corto pero certero mensaje de felicitación. “Te felicito @PelonGomis por no dejarte intimidar por ese lépero”.

Cabe recalcar que este supuesto golpe no pasó desapercibido para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dependencia que condenó la agresión y a través de su cuenta de Twitter solicitó al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, perteneciente a la Secretaría de Gobernación (Segob), fortalecer sus medidas.

“Condenamos la agresión física en agravio del periodista @_VicenteSerrano, atribuida al actor Héctor Suárez Gomiz, motivada por el disentimiento de opiniones; de manera inmediata, solicitamos al #Mecanismo de @SEGOB_mx el fortalecimiento de su esquema de protección”, escribió la CNDH en redes sociales.

El también actor le respondió a la CNDH (Foto: Twitter)

La reacción de la CNDH no fue bien recibida por las personas, especialmente por quienes se han manifestado a favor de la oposición. Ellos cuestionaron la postura de este órgano ante el caso, pues pareciera que le dio más prioridad a unos lentes rotos que a las agresiones y asesinatos a periodistas en otros estados.

Por ello, Héctor Suárez Gomís le envió un mensaje para pedir que también condene los asesinatos de otros comunicadores para que no otorguen evidencias de una alianza con la Cuarta Transformación (4T).

“Señores de la @CNDH, si les ponemos lentes a todos los periodistas que han sido asesinados, ¿van a condenar los hechos? Antes de condenar una agresión física habría que ver las evidencias y no ser parciales. ¡Nos van a hacer pensar que trabajan para la 4T!”, fue el escrito que acompañó la captura de pantalla del tuit de la CNDH.

Hasta el momento se desconoce si Suárez Gomís será sancionado por esta agresión; del mismo modo, no se sabe la manera como estén procediendo las investigaciones, pero se espera que el asunto siga dando de qué hablar hasta que haya un fin evidente.

SEGUIR LEYENDO