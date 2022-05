Juan Soler defendió a Héctor Suárez Gomís tras agresión a periodista: “Que las heces sean arrastradas a donde pertenecen”

Juan Soler Héctor habló de la supuesta agresión de Héctor Suárez Gomís a un periodista (Fotos: Instagram)

El pasado 4 de mayo trascendió que Héctor Suárez Gomís presuntamente agredió físicamente al periodista Vicente Serrano en un restaurante de Artz Pedregal y rompió sus lentes. Ante esto, varios personajes públicos se han pronunciado al respecto y no sólo Víctor Trujillo y Lilly Téllez apoyaron al actor, sino que en esta ocasión, Juan Soler también abogó por su amigo.

Todo ocurrió desde Twitter, donde Héctor Suárez se defendió de las acusaciones en su contra y apuntó que no había violentado a Serrano.

“Si te hubiera querido atacar físicamente, tus lentes no serían lo que estaría roto. Te haces la víctima y armas todo un show porque te gusta vivir del escándalo. ¡Periodista domesticado!”, señaló.

Ante esto, Juan Soler no se quedó callado y envió un fuerte mensaje en apoyo de su compañero:

“Héctor querido … Te abrazo siempre , también en este pasaje desafortunado. Hay que dejar que las heces sean arrastradas por las hediondas aguas, donde legítimamente pertenecen. Te quiero Amigo!!!”, escribió.

Juan Soler Héctor defendió a Suárez Gomís (Foto: Twitter juansolervalls)

Y es que en días recientes, Serrano compartió un video en donde se le observa dentro de un restaurante confrontando a Suárez sobre la agresión.

“Quería hacer la denuncia, el señor me ha roto los lentes y está insistiendo y atacando. No me tengas miedo, di todo lo que me has dicho. ¿No me dijiste que me ibas a romper la madre?”, dijo Vicente al histrión, quien respondió: “La verdad, wey”.

Así como Soler, las opiniones respecto a este suceso ha generado todo un debate, pues algunos usuarios no han dudado en defender al periodista independiente, pero otros lo tacharon de ser un “chayotero” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Desde su cuenta de Twitter, Víctor Trujillo, mejor conocido como Brozo defendió a Suárez Gomis.

“Aunque siempre la desconocen, la provocación es la hija consentida del discurso de odio. Ante ella, templanza y frialdad. Inteligencia. Recuerda que quienes nunca podrán ser héroes, buscan refugio fácil y rápido en la lista de los mártires. Te abrazo siempre @PelonGomis”, escribió en su cuenta oficial.

El periodista denunció los hechos desde redes (Foto: captura de pantalla/Twitter)

La senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, también se mostró a favor del comediante y le dedicó un corto pero certero mensaje de felicitación: “Te felicito @PelonGomis por no dejarte intimidar por ese lépero”.

Pero la situación ha escalado en gran medida, pues la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó los hechos y desde su cuenta de Twitter pidió al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas tomar las medidas pertinentes.

“Condenamos la agresión física en agravio del periodista @_VicenteSerrano, atribuida al actor Héctor Suárez Gomiz, motivada por el disentimiento de opiniones; de manera inmediata, solicitamos al #Mecanismo de @SEGOB_mx el fortalecimiento de su esquema de protección”, escribió la CNDH en redes sociales.

Personajes defendieron al actor (Fotos: Cuartoscuro // Instagram // PAN)

En este sentido, Héctor Suárez también le respondió a la CNDH y ahondó en que esta dependencia no debería estar coludida con el gobierno de López Obrador.

“Señores de la @CNDH, si les ponemos lentes a todos los periodistas que han sido asesinados, ¿van a condenar los hechos? Antes de condenar una agresión física habría que ver las evidencias y no ser parciales. ¡Nos van a hacer pensar que trabajan para la 4T!”, fue el escrito que acompañó la captura de pantalla del tuit de la CNDH.

