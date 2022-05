“Y di que nada más le tiró los lentes”: Galilea Montijo y Andrea Legarreta respaldaron a Héctor Suárez Gomís

Las conductoras defendieron a Suárez Gomís (Fotos: Instagram @andrealegarretafan / @galileamontijo)

La conductoras Galilea Montijo y Andrea Legarreta salieron en defensa de Héctor Suárez Gomís luego de ser duramente criticado por la presunta agresión que le habría propiciado al periodista Vicente Serrano tras encontrarse en un restaurante en la Ciudad de México.

Durante la última emisión del matutino Hoy, la conductora señaló que “con tanta violencia en el mundo por supuesto que todos estamos en contra de la violencia”. Aunado a ello, Galilea Montijo utilizó como ejemplo el caso del boxeador norteamericano Mike Tyson, quien agredió a un pasajero del avión en el que viajaba luego de que el individuo no paraba de molestarlo.

“Si persona de enfrente te está provocando por salir o porque eres persona pública ¿te tienes que callar o no te puedes defender? ¿Sabes qué, Héctor Gomís? Sí hay que tener mucho estómago hasta para salir a restaurantes. A lo que voy es que cuando te pasan la película completa ya dices ‘Ahh’, porque ya lo estaban martirizando en las redes”, mencionó Galilea Montijo.

Ante los comentarios de Montijo, su compañera Andrea Legarreta dijo: “Y di que nada mas le tiró los lentes, porque luego con este tipo de comentarios te dan ganas de muchas cosas”.

El actor y el periodista se encontraron en un centro comercial de la CDMX (Fotos: Instagram/@pelongomis@sin_censura_vicente_serrano)

Quien también se ha mostrado a favor de las actuar de Suárez Gomís fue el actor Sergio Mayer, quien por medio de su cuenta oficial de Twitter escribió: “¡Que belleza! Aunque soy promotor de #NoALaViolencia, leo y me entero que @PelonGomis le dio un estate quieto al provocador y lame huev*s de @_VicenteSerrano , jajaja @CNDH no hagan el ridículo, no les corresponde opinar, además, él solo busca rating y que lo mencionen en la mañanera”.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga, Héctor Suárez Gomís rompió el silencio y relató que él se encontraba en un restaurante del centro comercia Artz Pedregal, en la Ciudad de México, cuando Vicente Serrano entró al inmueble. Al percatarse de la presencia del actor, el periodista decidió salirse del negocio, sin embargo, regresó para saludarlo de una “forma burlona”.

“Lo mandé al demonio, literalmente a la mierda (...) Nos empezamos a hacer de palabras (...) Me dijo que tuviera cuidado porque tenia guaruras”, narró Suárez Gomís.

El Pelón reconoció que este último comentario le causó mucho enojo por lo que tomó la decisión de arrebatarle los lentes de la cara, lo que provocó que se les desprendiera una patilla. No obstante, aseguró que Vicente Serrano no tendría marcar alguna de dicha acción.

Vicente Serrano denunció la presunta agresión por parte de Gomís en redes (Foto: captura de pantalla/Twitter)

Pese a que en un mensaje en redes sociales aceptó que pudo haber agredido con mayor intensidad, Suárez Gomís manifestó que no aprueba lo que hizo, pues respondió a “una serie de ataques”, pero sí buscará defender que el presentador de Sin Censura estaría exagerando en sus declaraciones.

Según recordó, una vez que el periodista ya había subido a sus redes sociales su denuncia, volvió a pararse justo en frente a él y le habría mencionado a su padre para menospreciarlo.

“Se levanta, sale del lugar, vuelve a pararse en mi lugar para decirme que qué bueno que se murió mi papa porque sin el no soy nada”

Asimismo, reveló que la policía sí lo llevó a declarar debido a que esa era el debido proceso y él aceptó tranquilamente, pues estaba consciente de lo acontecido. Dijo que se reservó su derecho a hablar para entregar su versión de los hechos por escrito.

