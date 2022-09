Enrique Guzmán rompió el silencio sobre el accidente de Alejandra: “Le reacomodaron el fémur”

Su relación padre e hija se mantiene estrecha pese a las acusaciones que hizo Frida Sofía sobre su abuelo. (Foto Instagram: @laguzmanmx)

Los integrantes de la dinastía Pinal siguen dando de qué hablar. Y es que en medio de rumores sobre que el estado de salud de la última diva del cine nacional y unos audios filtrados donde supuestamente Sylvia Pasquel llamó “avorazado” a su hermano menor por la herencia de su madre, Alejandra Guzmán sufrió una aparatosa caída mientras ofrecía un concierto en Estados Unidos. Tras lo ocurrido su padre habló sobre todo lo que travesó en la últimas horas a consecuencia del impacto.

Después de hablar directamente con la Reina de Corazones, el intérprete de Tu cabeza en mi hombro, Popotitos y La plaga sostuvo una llamada telefónica con Ventaneando para compartir qué pasó con su hija después de que abandonó Kennedy Center rumbo a un hospital. Sin profundizar en detalles comentó que afortunadamente Alejandra se encuentra bien, pese a que se dislocó la cadera.

Alejandra estaba cantando su segundo tema de la noche cuando pisó mal y, aunque primero cayó de rodillas, no aguantó y se venció hacia un costado. (Captura TikTok)

Se le salió la cadera que tiene injertada del lado derecho, ese fue el gran escándalo. Ahora, el problema es que se retiraron muchos nervios y muchos músculos, ella tenía mucho dolor. Fue a dar al hospital y le reacomodaron su fémur, que afortunadamente no se lo rompió, es un fémur de titanio.

Con ello, Enrique Guzmán confirmó que su hija no pudo regresar al evento de Fundación Herencia Hispana porque cuando cayó golpeó directamente su cadera. Cabe recordar que la cantante tiene dos prótesis en dicha zona como resultado de un desgaste de sus huesos y un procedimiento estético mal realizado. Asimismo explicó que fue sedada por un tiempo para que no sintiera tanto dolor y reveló que durante la tarde del pasado miércoles 28 de septiembre regresaría a México para continuar con su proceso de recuperación.

La cantante dio un mal paso que habría impactado directamente en su cadera reconstruida

“Me mandó un recado donde me dijo que me calmara yo porque a mí me alarman mucho las cuestiones que le pasan a mi hija y que se le descuadró la cadera. Fue hospitalizada y solamente la durmieron un poquito porque el dolor era bravísimo y le reacomodaron la prótesis, está bien”, agregó.

El protagonista de Acompáñame, Sor Ye-Yé y Fiebre de juventud lamentó lo sucedido no solo por la situación de salud que está enfrentando su hija de 54 años, también porque en su momento le confesó que tenía mucha ilusión de participar en el evento y cantar en un recinto tan importante.

“Sí está muy lastimada [...] está bien dentro del dolor que pasó en el momento del concierto [...] Lo terrible fue que tenía una ilusión muy grande de trabajar en Washington y en la primera canción hizo un paso de baile de los que hace ella, raros”, dijo.

De hecho, la propia cantante dejó entrever que estaba muy emocionada por su presentación en el comunicado que compartió en redes sociales tras su accidente: “La Reina del Rock Latino espera poder regresar en 2023 para terminar su muy esperado show en la gala de la Hispanic Heritage Fundation”.

Su relación se fracturó desde que la modelo confesó que supuestamente su abuel la tocaba indebidamente cuando era una niña. (Foto: Twitter/@SueltaLaSopaTV)

¿Qué dijo Frida Sofía sobre el accidente que sufrió su mamá?

La modelo de 30 años se ha mantenido lejos de su familia materna desde que acusó directamente a Enrique Guzmán de haberla tocado indebidamente cuando era una niña. En ese momento Alejandra Guzmán estuvo entre la espada y la pared, pero finalmente apoyó a su padre. Por esa razón, no resulta extraña la reacción que tuvo cuando se enteró del percance que sufrió su mamá.

Fue Gustavo Adolfo Infante quien compartió la opinión de la integrante de la dinastía Pinal en su programa de YouTube.

Le mando el video de la caída y me escribe: ‘¿Qué te puedo decir? Ella ni me habló cuando murió mi hermana, para mí ya no existe’.

