Sylvia Pasquel desmintió a Maxine Woodside: Silvia Pinal no tiene neumonía

La mañana de este lunes 26 de septiembre una noticia causó la preocupación del público, pues se dio a conocer que Silvia Pinal estaba pasando por un cuadro de neumonía; sin embargo, la noticia fue desmentida horas más tardes por su propia hija.

Fue la periodista Maxine Woodside, quien durante la emisión de su programa Todo para la mujer, que se transmite por Radio Fórmula, compartió que el día sábado 24 asistió a una comida organizada por el publirrelacionista Gerardo Salgado, a la que acudieron personalidades como Luz María Aguilar, Rosita Arenas, Diana Trillo, Irma Dorantes y Laura Zapata, entre otras.

A la comida también fue invitada la matriarca de la llamada ‘Dinastía Pinal’, sin embargo no acudió por motivos de salud. “Iba a ir Toyita (María Victoria) pero no pudo porque tuvo algún problema familiar, también iba a ir doña Silvia Pinal pero, ¿qué crees? ¡Silvia tiene neumonía!”, dijo Maxine durante una conversación con su compañera Ana María Alvarado.

“No fue a la comida porque tiene neumonía, espero que ya se mejore. No está en el hospital, está en su casa, el doctor no se la quiso llevar al hospital por tanto contagio que hay ahí. La dejó en su casa y la están tratando en su casa”, refirió la llamada “reina de la radio”.

Sin embargo, pasadas las 15:00 horas de este lunes, Sylvia Pasquel aclaró lo ocurrido y notificó cuál es el estado de salud de la emblemática actriz, quien el pasado 12 de septiembre cumplió 91 años.

“Me acabo de encontrar con la noticia de que andan diciendo que mi mamá tiene neumonía y nada más alejado de la realidad. Todo este malentendido surge porque mi mamá estaba invitada a una comida a este sábado que acaba de pasar en Cuernavaca, e Ifigenia (su asistente) disculpó a mi mamá con la persona que organizó la comida diciéndole que mi mami estaba con tos”, comentó la actriz en un audio dirigido a los reporteros de la fuente periodística de espectáculos.

La protagonista de El diablo entre las piernas añadió que fue el pequeño hijo de Luis Enrique Guzmán quien habría contagiado a toda la familia, que está pasando por un cuadro de tos.

“Nos la contagió a todos mi sobrino Apolo, nos contagió a mí, a mi hermana, a mi hermano, mi mamá, todos estamos con tos y el comentario fue que el doctor había dicho que no podía salir mi mamá que porque ahorita tenía una tos, pero que no quería que se complicara y que se fuera a convertir en una neumonía, pero de eso a que tenga neumonía hay un gran paso, y hay un gran trecho”, añadió.

Pasquel advirtió a la prensa que evitaran “dar por muerta” a la famosa estrella, quien apenas el 29 de agosto fue objeto de un magno homenaje en el Palacio de Bellas Artes.

“Lo estoy aclarando porque no quiero que empiecen ya a sacar sus notas, ya casi luego van a empezar a matar a mi mamá, solamente tiene tos y se está curando de tos, no tiene neumonía, no está grave, está en su casita, acabo de comer con ella. Lo único que tenemos es tos, toda la familia tenemos tos, pero nada más alejado de la verdad”, recalcó.

“Por favor ya no inventen esas cosas, qué pena que Maxine haya dicho eso porque no le consta y porque a lo mejor este niño quién sabe cómo dijo las cosas, la cosa es que le dijo Efigenia ‘la señora Pinal no va a poder ir a la comida porque está con tos y el doctor está previniendo que no se vaya a complicar y se vaya a convertir en una neumonía’, pero eso fue todo y ya ven hasta dónde llegó el chisme, chicos”, añadió la primera actriz.

