Roberto Palazuelos lamentó que ‘exhiban’ el estado de salud de Andrés García: “Es una leyenda”

Los actores eran muy buenos amigos hasta que una confusión rompió su lazo (Foto: Twitter / @robpalazuelos)

En los últimos meses Andrés García ha preocupado a sus fans por complicaciones en su salud derivadas de las fuertes caídas que ha sufrido en su casa. Los percances no han pasado a mayores, pero parecen no terminar, pues hace unos días volvió a tropezar y desde la cama comentó que estaba viviendo sus últimos momentos debido a que se sentía muy enfermo y débil. Afortunadamente, siguió las recomendaciones médicas y se mantuvo en reposo hasta lograr recuperarse.

En medio de todo, Roberto Palazuelos -con quien tuvo una estrecha amistad al grado de considerarlo en su testamento- lamentó que exhiba su estado en redes sociales. Fue durante un encuentro con los medios recuperado por Venga la Alegría donde el Diamante Negro se expresó en contra de los informes audiovisuales que comparte el propio actor dominicano a través de su canal de YouTube.

Es lamentable que lo estén exhibiendo así porque es una leyenda y lo tienen que cuidar, pero bueno ya no quiero meterme en más dimes y diretes. Si él lo desea así está bien, pero no creo que sea correcto.

El actor y empresario mexicano comentó que el protagonista de Pedro Navaja está pasando por este importante momento en su vida porque a sus 81 años es algo natural. Incluso, confesó que su padre, Roberto Palazuelos Rosensweit, también está enfrentando la misma situación.

Hace tiempo Andrés García confesó que Palazuelos sería su heredero, pero recientemente su voluntad cambió. (Foto: Captura de YouTube/Ventaneando)

“Él ha tenido una vida extraordinaria y a todo el mundo nos llega el momento. No nada más está así él, mi papá también está en sus últimos días de vida”, dijo frente a las cámaras del matutino de TV Azteca.

Asimismo confesó que no se siente preparado para enfrentar ambas pérdidas: “Yo creo que nunca se está preparado para la muerte, la muerte siempre sorprende y siempre duele, pero esperemos que no haya muerte ahorita”.

En todo momento Andrés García ha estado acompañado de su esposa, Margarita. (Foto: Instagram)

Cabe recordar que hace un tiempo la amistad entre Andrés García y Roberto Palazuelos se fracturó debido a unas declaraciones que lanzó el dominicano en contra del mexicano y aunque no se han dirigido la palabra desde ese entonces, el actor de Mirreyes vs Godínez se ha mantenido al tanto de su estado de salud a través de medios y redes sociales. Respecto a la posibilidad de perdonarlo, comentó:

“Yo no tengo que perdonarlo porque no tengo ningún sentimiento malo en contra de él y yo siento que lo que dijo... estaba medicado, estaba en cosas raras y a mí me duele”.

(Foto: IG robertopalazuelosbadeaux)

Finalmente, confesó que actualmente no está interesado en tener comunicación con la esposa de Andrés García debido a que supuestamente lo lastimó al expresarse mal de él: “Ya no me interesa tener ningún tipo de relación con Margarita porque es una persona a quien yo ayudé toda mi vida en todos los aspectos y es una persona que salió hablando mal de mí en televisión”.

Andrés García reapareció en Ventaneando tras su reciente caída y su pronóstico desalentador

Fue el pasado 23 de septiembre cuando el intérprete dominicano informó sobre su caída a través de un video que publicó en su canal de YouTube. Debido a sus heridas fue trasladado a un hospital, donde fue sometido a una trasfusión de sangre y plasma. Después de varios días en recuperación aceptó una videollamada con Ventaneando, donde compartió que ya se encuentra mucho mejor.

“Tuviste razón, Pedro (Sola), cuando mencionaste lo de la resurrección de Andrés García, porque estoy resurrecto, estoy resurreciendo (sic) o resucitando de nuevo”, declaró. “Yo me siento entre azul y buenas noches porque Margarita me pega (...) me cuida muy bien, me trata muy bien”, bromeó y terminó su mensaje con una sonrisa en su rostro.

