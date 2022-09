Itatí Cantoral aseguró que está dispuesta a cantar “La Guadalupana” junto a Thalía

(Fotos: Instagram/Archivo)

A lo largo de su trayectoria, Itatí Cantoral no sólo se ha destacado por su talento actoral, sino que, con su carisma, se ha ganado los corazones del público. Tan es así que aún hoy en día varios de los televidentes mexicanos recuerdan con cariño el icónico momento en que a la famosa cantó de forma muy particular La Guadalupana.

Ante esta situación, fue durante un reciente encuentro con los medios transmitido por Venga la Alegría, donde la actriz de melodramas como Hasta que el dinero nos separe o María la del Barrio señaló que tiene intenciones próximamente de colaborar con su íntima amiga Thalía y no descartó la posibilidad de cantar nuevamente la melodía que la marcó el 12 de diciembre de 2016, cuando estuvo estuvo a cargo de entonar las tradicionales Mañanitas a la virgen de Guadalupe.

“Nos vamos a reunir para ver qué se puede hacer juntas, cantar con Thalía me fascinaría. La Guadalupana la podríamos cantar también ella y yo, claro, como todos la están pidiendo... yo hago los coros”, dijo Itatí con una amistosa sonrisa.

Asimismo, la artista que dio vida a la inolvidable Soraya Montenegro dejó un poco a lado las bromas y confirmó que próximamente sus fans podrán ver contenido con la cantante de Equivocada.

“Ahora nos vamos a ver en diez días, chequen las redes porque van a a ver unos TikToks y unos Instagrams increíbles con la mismísima Thalía”, mencionó ante las cámaras del matutino.

Cabe recordar que el chusco momento sucedió hace unos años, cuando Itatí entonó efusivamente La Guadalupana haciendo genuflexiones exageradas que para muchos resultaron un tanto extrañas, al grado de que hubo quienes aseguraron que Cantoral estaba bajo el influjo de alguna sustancia o alcohol.

Desde ese momento, los memes no han faltado y aún muchos usuarios de redes sociales recuerdan cada año la interpretación de Itatí.

Respecto a cómo le van en el amor, Cantoral confesó que está abierta a encontrar nuevas formas de enamorarse y, por ello, abrió una cuenta en una aplicación de citas.

“Ya estoy en tinder chicos, obvio denme match. No no me da miedo nada, es una nueva manera de relacionarte y es una nueva forma de ir creciendo”, exclamó.

Itatí opina sobre la mamá de Thalía

Después de que Yolanda Andrade se inmiscuyera en una fuerte pelea con Laura Zapata y asegurara que Thalía estaba de su lado. Las reacciones en el mundo de la farándula no se han detenido, pues de acuerdo a lo que se sabe, la madre de la actriz de Marimar nunca estuvo de acuerdo con que su hija fuera amiga de la conductora de Montse y Joe.

Ante esto, Itatí Cantoral fue cuestionada sobre la relación que tenía con Yolanda Miranda Mange, madre de Thalía, a lo que la artista confesó que siempre fue muy buena con ella.

“A mí me amó -que en paz descanse- la mamá de Thalía, tuvimos una amistad hermosa, una señora preciosa que siempre creyó en mí, mi mamá y ella se llevaban muy bien y nosotras somos comadres y lo vamos a ser hasta el día de nuestra muerte”, externó.

