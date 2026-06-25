Técnico de Chequia elogia a Ochoa y reconoce su importancia: “Es una gran personalidad en la historia del futbol”

El técnico reconoce las fortalezas de la Selección Mexicana. (REUTERS/Henry Romero)

Previo al encuentro entre la Selección Mexicana y su similar de Chequia, la incertidumbre por conocer quiénes serán los clasificados a los 16vos de Final de la Copa del Mundo, el entrenador europeo considera que será un encuentro difícil, pero ve viable un posible homenaje a Guillermo Ochoa

Miroslav Koubek dijo que vería bien un reconocimiento para el arquero tapatío durante el Mundial 2026. Esto en un posible cuadro alternativo que entregue Javier Aguirre para darle entrada a aquellos futbolistas que no han podido tener actividad durante los dos primeros partidos.

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El director técnico reconoce que el arquero del AEL Limassol es una de las piezas fundamentales del cuadro azteca. REUTERS/Henry Romero

Una figura de México para el mundo

Koubek elogió la trayectoria del arquero mexicano y señaló que su presencia en el torneo, en el que atraviesa su sexto Mundial, podría entenderse como un reconocimiento a su carrera. Aclaró, sin embargo, que la decisión no depende de él ni de su selección.

El técnico checo fue consultado en conferencia de prensa sobre la situación del guardameta tapatío y dejó en claro que una eventual participación corresponde únicamente al cuerpo técnico del Tri.

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“Estaría bien que México le rindiera homenaje, pero no soy quién para hacer esas evaluaciones. Depende de la selección, del entrenador. Memo Ochoa es una gran personalidad en la historia del futbol. Si debe jugar o no, no lo sé. Es un gran arquero, depende de ellos y del entrenador”, expresó Miroslav Koubek.

En los dos primeros encuentros del torneo, México utilizó a Raúl “Tala” Rangel como titular. Con la clasificación ya asegurada, se abrió la posibilidad de cambios para el cierre de la fase de grupos.

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El experimentado guardameta estaría entrando a los libros de historia por sus incontables apariciones. (REUTERS/Paul Childs)

¿Cómo le ha ido a México vs Chequia?

El historial en Copas del Mundo entre la Selección de México y el combinado de Chequia (considerando su historia previa como Checoslovaquia) es sumamente breve pero muy significativo.

A lo largo de la historia de los Mundiales, se han enfrentado en dos ocasiones:

1. Chile 1962 (Como Checoslovaquia)

Fecha: 7 de junio de 1962

Fase: Fase de Grupos (Grupo 3)

Resultado: México 3 - 1 Checoslovaquia

Sede: Estadio Braden Cooper, Rancagua, Chile

Anotadores: Vaclav Masek (Minuto 1) por los europeos; Isidoro Díaz (Minuto 12), Alfredo del Águila (Minuto 29) y Héctor Hernández (Minuto 89 de penal) por el Tri.

Este partido quedó grabado en letras de oro para el fútbol mexicano, ya que significó la primera victoria de la Selección de México en la historia de los Mundiales, cortando una racha de 13 partidos sin ganar en las ediciones anteriores. Curiosamente, Checoslovaquia terminó llegando a la final de ese torneo, la cual perdió contra el Brasil de Pelé y Garrincha.

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2. Copa Mundial de la FIFA 2026 (Como Chequia / República Checa)

Fecha: 24/25 de junio de 2026

Fase: Fase de Grupos (Grupo A, Partido 53)

Sede: Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), Ciudad de México

Este partido cierra la actividad del Grupo A en el Mundial actual, marcando el reencuentro de ambas naciones en el torneo máximo 64 años después.

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El Tri quiere terminar con paso perfecto su fase de grupos. (X@miseleccionmx)

¿Cuándo y a qué hora ver el partido?

El partido entre ambas selecciones se disputará este 24 de junio a las 19:00 horas del centro de México y será importante para definir el rumbo del Grupo A.

Además de hablar sobre Ochoa, Koubek también se refirió a Gilberto Mora, a quien señaló como un futbolista a seguir de cerca dentro del conjunto mexicano.

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“Es el jugador más talentoso. Entendemos que México puede ir cambiando su planteamiento. Avisamos a todos los jugadores de Mora. Es un jugador muy técnico, excelente y muy joven, pero tiene alto nivel técnico y una mentalidad futbolística muy alta”, afirmó el entrenador.