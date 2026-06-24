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Alfonso Obregón pide a fans no ver “Shrek 5” tras no ser llamado como actor de doblaje para el personaje

El intérprete llamó a un boicot en contra de la producción por no “respetar las cosas”

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Éstas son las condiciones de Alfonso Obregón para regresar al doblaje de Shrek 5
Alfonso Obregón no volverá para Shrek 5. (DreamWorks / Facebook)

Alfonso Obregón llamó a sus seguidores a boicotear Shrek 5 y a presionar en redes sociales a DreamWorks y Universal Pictures por su exclusión del doblaje latino, según sus declaraciones en una reciente convivencia con seguidores.

El pronunciamiento se da después de que se difundió el teaser en español latino y fans detectaron la ausencia de la voz del actor. Al parecer, un nuevo talento doblará al icónico ogro verde.

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Durante una convivencia con seguidores, el actor pidió una movilización digital y un mensaje directo a los estudios: “Si ustedes no están de acuerdo con algo, no nos quedemos así. Mandémosle un mensaje. Etiquetemos a DreamWorks, etiquetemos a Universal Pictures y digámosle: ‘No vamos a ir a ver ninguna película donde no respeten las cosas. No queremos otro trabajo, queremos a Alfonso Obregón’”.

El comentario del actor fue bien recibido en la convivencia por los fans, aunque detractores en redes sociales defienden las decisiones creativas de las empresas involucradas en el doblaje.

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¿Por qué Alfonso Obregón no fue contemplado para Shrek 5? Sus tres condiciones

El actor busca un mejor sueldo. Crédito: Instagram Alfonso Obregón

A inicios de este año, el intérprete explicó en un video que su regreso dependía de tres puntos: reconocimiento para el elenco de doblaje, control de la dirección para cuidar la coherencia del personaje y una remuneración justa.

La productora no habría aceptado ninguna de esas peticiones. DreamWorks tampoco aclaró si otro factor pesó en la decisión de no convocarlo para la película.

La discusión sobre su salida se cruzó con un antecedente personal. En agosto de 2024, Obregón fue acusado de un delito de índole sexual contra una alumna y después el propio actor comunicó que la justicia lo declaró inocente y libre de cargos.

Ese episodio afectó su imagen y su actividad profesional. La productora no detalló si ese caso habría influido en la decisión sobre el reparto de voces para la nueva entrega.

El caso de Eugenio Derbez fue distinto. El actor condicionó su regreso como Burro a conservar el control creativo sobre la adaptación del guion, una labor que ya había desempeñado en entregas anteriores para ajustar diálogos y referencias al público latinoamericano.

Derbez sostuvo que volver sin intervenir en el libreto habría puesto en riesgo la esencia del personaje. Tras un intercambio de posturas, la nueva administración de DreamWorks accedió a esa exigencia y permitió su retorno con margen para mantener el humor y las expresiones regionales.

¿Y qué dijo Alfonso Obregón ante el tráiler de Shrek 5?

Detienen a Alfonso Obregón, actor que da voz a Shrek, por presunto abuso sexual
Alfonso Obregón fue acusado de abuso sexual por una de sus alumnas. (Instagram)

Luego del estreno del tráiler de Shrek 5 y su viralización en redes sociales por la ausencia de la voz de Alfonso Obregón, los fans comenzaron a presionar al actor para que hablara al respecto en sus redes sociales.

El actor de doblaje escribió en su cuenta de Facebook: “Por supuesto que ya vi el tráiler de la peli y sin comentarios. Me reservo mi opinión. Gracias por todos TODOS sus mensajes de apoyo. Pero no pasa nada, en serio. No es lo único que hago en la vida. Pero de nuevo GRACIAS por su apoyo, su cariño, su amor”.

La declaración llega después de meses en los que Obregón advirtió que su regreso no estaba asegurado. El actor ya había dicho que solo retomaría al personaje si se cumplían ciertas condiciones en la nueva producción.

El estreno de Shrek 5 programado para el próximo 30 de junio de 2027. La nueva entrega marca el regreso de la franquicia más de una década después de Shrek Forever After. En la versión original en inglés vuelven Mike Myers, Cameron Diaz y Eddie Murphy, mientras Zendaya se suma al elenco.

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