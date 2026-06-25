Sismo en Venezuela: cancillería lamenta daños en Caracas y descarta connacionales afectados

La Embajada de México en Venezuela difunde el teléfono +58 412-2524675 y el correo embvenezuela@sre.gob.mx como vías de atención consular. REUTERS/Gaby Oraa

La Embajada de México en Venezuela pidió a personas mexicanas que resultaron afectadas por los sismos registrados en el país que contacten a la representación en caso de emergencia, a través del teléfono +58 412-2524675 y el correo embvenezuela@sre.gob.mx, según una publicación de la representación diplomática este 24 de junio.

En el aviso, la sede diplomática de México en Venezuela solicitó seguir las recomendaciones de las autoridades locales de protección civil para mantenerse a salvo.

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Por separado, la Embajada de México en Venezuela informó en una publicación en Facebook del pasado 23 de junio que la atención al público quedó suspendida temporalmente del 22 de junio al 5 de julio de 2026 por el traslado de sus oficinas a una nueva sede.

Sin embargo, la representación precisó que las emergencias consulares para mexicanas y mexicanos se mantienen las 24 horas durante ese periodo, con el mismo número y correo. Además, los servicios regulares se reanudarán el próximo 6 de julio.

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SRE expresa solidaridad con Venezuela por el sismo de magnitud 7.1

Relaciones Exteriores lamentó los daños y afectaciones ocasionados por el sismo en Venezuela. REUTERS/Fausto Torrealba

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó su solidaridad con el pueblo de Venezuela por el sismo de magnitud 7.1 registrado hoy y lamentó los daños y afectaciones ocasionados, de acuerdo con la dependencia en sus redes sociales

Hasta el momento, la SRE informó que no hay reporte de connacionales afectados. Además, la Embajada de México en Venezuela permanece atenta al desarrollo de la situación.

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Terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 causan daños en Caracas

El Servicio Geológico de Estados Unidos ubicóel episodio entre los movimientos más fuertes en más de un siglo, con afectaciones en inmuebles del este de la capital. REUTERS TV/vía REUTERS IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

Dos terremotos de 7.2 y 7.5 sacudieron Venezuela este miércoles 24 de junio y dejaron daños en edificios de Caracas, cortes de electricidad y una alerta de tsunami que ya fue retirada en parte del Caribe, en un episodio que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó entre los movimientos sísmicos más fuertes que han golpeado al país en más de un siglo.

El segundo sismo ocurrió apenas 39 segundos después del primero, según el USGS, y ambos tuvieron su epicentro en el estado de Yaracuy, en el noroeste venezolano. Tras el evento principal se registraron varias réplicas en la zona, lo que aumentó la preocupación entre la población en los minutos posteriores.

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De acuerdo con el organismo estadounidense, el primer movimiento telúrico ocurrió a las 22:04 GMT a 21 kilómetros de profundidad cerca de San Felipe, en Yaracuy, a unos 200 kilómetros de Caracas. El segundo, de mayor magnitud, se registró a las 22:05 GMT en la misma zona y a 10 kilómetros de profundidad.

El USGS explicó la secuencia con una definición técnica: “Este terremoto fue el primero de un doblete; este sismo precursor de magnitud 7,2 fue seguido tan solo 39 segundos después por un sismo principal mayor, de magnitud 7,5”.

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Los daños se concentran en sectores del este de Caracas

Diosdado Cabello informó daños estructurales en sectores del este de Caracas y confirmó el despliegue de equipos de emergencia. REUTERS/Gaby Oraa TPX IMAGES OF THE DAY

En la capital venezolana se reportan daños en edificios residenciales y algunas zonas permanecen sin electricidad. Hasta el momento no hay información sobre personas heridas.

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, informó que las primeras evaluaciones apuntan a daños estructurales en distintos sectores de Caracas y confirmó el despliegue de equipos de emergencia en las áreas más afectadas. También dijo que el movimiento se sintió con fuerza en varios estados del país.

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En una declaración difundida poco después del sismo, el funcionario afirmó: “Todo indica que es muy superior a siete puntos, según las mediciones. Estamos esperando los informes definitivos y correspondientes”.

Cabello ubicó los mayores reportes en el este de la ciudad. “La zona de Los Palos Grandes, Altamira, que ha sido la zona sísmica por naturaleza de Caracas. Y ahí tenemos situaciones muy, muy alarmantes desde el punto de vista gráfico”, señaló.

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