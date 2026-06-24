Este es el portero mexicano que impidió que Messi pudiera anotar en seis Mundiales

En los octavos de Sudáfrica 2010, el Tri cayó ante la albicleste, pero una intervención del arquero mexicano sobre la hora dejó a Lionel Messi sin gol en aquella justa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo ha marcado una auténtica era en el futbol mundial.

Entre los récords que definen sus trayectorias, sobresale uno que tiene como pieza clave a un mexicano: Óscar “Conejo” Pérez. El portero fue protagonista en una noche que alteró la historia de las Copas del Mundo.

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Óscar “Conejo” Pérez disputó los Mundiales de Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010. (Foto: Iván Stephens/Cuartoscuro)

La carrera de Messi en los Mundiales ya suma 18 goles y seis participaciones, pero el astro argentino no pudo anotar en todas ellas.

El único que lo ha logrado es Cristiano Ronaldo, gracias a una combinación de constancia y también a momentos puntuales como el que involucró al “Conejo” Pérez en 2010.

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La noche de Johannesburgo: el día clave

En el duelo de octavos de final de Sudáfrica 2010, Argentina enfrentó a México. Durante ese encuentro:

Messi buscaba anotar su primer gol del torneo.

Óscar Pérez detuvo varios remates, incluyendo una atajada al minuto 90 tras un disparo de zurda del argentino.

Esa acción evitó que Messi sumara gol en ese Mundial, cerrando el marcador 3-1 para Argentina.

Óscar Pérez detuvo un disparo de Messi al minuto 90 los octavos de final de Sudáfrica 2010, evitando que anotara en ese Mundial. (X/ @MartinoliCuri)

El partido representó el final de la carrera mundialista de Pérez, pero también el único vacío en la cuenta goleadora de Messi en Copas del Mundo. Hoy, esa atajada puntual está siendo destacada dentro de los grandes momentos de arqueros mexicanos.

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Messi y Cristiano: un récord que los distingue

La historia de competencia entre ambas leyendas vivientes del futbol en cuanto a récords mundialistas se resume en estos hechos:

Cristiano Ronaldo es el único futbolista con gol en seis Mundiales (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026).

Messi solo se fue en blanco en Sudáfrica, donde intervino el “Conejo” Pérez.

En contraparte, “La Pulga” ya superó a Miroslav Klose como máximo goleador histórico de las Copas del Mundo, con 18 goles.

Messi superó a Miroslav Klose como el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo con 18 goles. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Por esa razón, el registro específico de anotar en seis ediciones permanece, hasta el momento, sólo en manos de Cristiano Ronaldo.

El legado de Óscar “Conejo” Pérez

La carrera de Óscar Pérez en Mundiales no se limita únicamente a ese encuentro, ya que incluye:

Presencia en Francia 1998 (como suplente de Jorge Campos), Corea-Japón 2002 (titular) y Sudáfrica 2010 (titular).

Titular indiscutible en dos ocasiones bajo la dirección técnica de Javier Aguirre .

Una de sus atajadas más recordadas fue precisamente ante Messi en 2010.

Óscar “Conejo” Pérez se vuelve pieza clave en una estadística mundialista que distingue a Messi y Cristiano Ronaldo. REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, el arquero mexicano dejó huella en el futbol internacional no sólo por sus actuaciones con el Tri, sino también por haber intervenido en una de las estadísticas más importantes del futbol moderno.

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La influencia de su atajada se mantiene como referencia 16 años después entre aficionados y especialistas cuando se habla de récords y leyendas históricas.