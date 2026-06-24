Procesan a “El Coyotito”: emboscó a helicóptero de la Policía de Sonora y mató al comandante “Dany”

La emboscada contra la aeronave ocurrió en el año 2020. Crédito: FGJEM

Un juez de control vinculó a proceso este miércoles 24 de junio a Enrique “N”, alias “El Coyotito”, por su probable responsabilidad en el homicidio del comandante Daniel Hernández Romero de la Policía Estatal de Sonora, asesinado el 30 de julio de 2020 durante una emboscada a un helicóptero de la corporación en el municipio de Santa Ana.

Además, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) también obtuvo prisión preventiva justificada en una segunda causa penal por el homicidio de Isaac Aaron Arvizu Mendivil, mejor conocido como “El Pato Arvizu”, agente de la Policía Municipal de Santa Ana, cometido en septiembre de 2021.

PUBLICIDAD

“El Coyotito” fue detenido el pasado 18 de junio en una zona despoblada de Ímuris como resultado de trabajos de vigilancia con drones. Autoridades detallaron que acumulaba cuatro órdenes de aprehensión por delitos de alto impacto: asociación delictuosa, homicidio calificado y tentativa de homicidio.

La FGJES lo identificó como objetivo prioritario e integrante de una estructura criminal activa en los municipios de Ímuris, Cucurpe, Nogales y Magdalena de Kino, de la cual no se han revelado más datos.

PUBLICIDAD

Esto se sabe sobre la emboscada aérea: dos agentes más fueron heridos

El 30 de julio de 2020, la aeronave de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) realizaba operativos de vigilancia aérea en las localidades de Ímuris, Trincheras y Cucurpe cuando los tripulantes identificaron a un grupo de personas armadas. Al comenzar a descender, los criminales abrieron fuego contra el helicóptero y los elementos a bordo, quienes repelieron la agresión.

Fotografía del comandante Dany. Crédito: Redes Sociales

El comandante Hernández Romero murió en el lugar a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo producido por proyectiles de arma de fuego; en otras palabras, balazos en la cabeza le quitaron la vida.

PUBLICIDAD

Era conocido en las filas de la corporación como el comandante “Dany” y tenía 16 años de servicio, con especialidad en operaciones tácticas urbanas y conocimientos de tácticas SWAT. Medios reportaron en aquel entonces que había encabezado y coordinado varios operativos contra el crimen organizado en la zona norte del estado.

Los agentes Édgar Leonardo “N” y Jesús Honorato “N” sobrevivieron aquel día del ataque.

El juez acreditó que los agresores actuaron con conocimiento previo

Según los datos de prueba presentados por el Ministerio Público ante el juez de control, los agresores actuaron de manera coordinada y con conocimiento previo de la llegada de la aeronave, lo que acreditó la circunstancia de ventaja.

PUBLICIDAD

El juez dictó vinculación a proceso por homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja; tentativa de homicidio calificado; y asociación delictuosa en concurso real de delitos.

El plazo para el cierre de la investigación complementaria quedó fijado en tres meses. La detención de “El Coyotito” se produjo seis años después del ataque, tras labores de inteligencia que incluyeron vigilancia con drones en la zona norte del estado.

PUBLICIDAD

FGJES formuló una segunda imputación por el homicidio de un policía municipal

En la segunda causa penal, la FGJES imputó a “El Coyotito” por el homicidio calificado con ventaja de Isaac Aaron Arvizu Mendivil, agente de la Policía Municipal de Santa Ana, cometido el 20 de septiembre de 2021 en las inmediaciones de la carretera federal México 15, tramo Santa Ana–Estación Llano.

El Pato Arvizu, elemento municipal asesinado en el 2021. Crédito: Facebook - Caarlosz Mizsaeel Mendivil Gutierrez

La investigación estableció que Enrique “N” y otros sujetos intentaron privar ilegalmente de la libertad a la víctima mediante amenazas con armas de fuego. Al oponer resistencia, "El Coyotito" accionó un arma de fuego y le provocó una lesión mortal en la región torácica; un balazo en el pecho que le costó la vida.

PUBLICIDAD

La defensa solicitó ampliación del término constitucional a 144 horas para la resolución de la situación jurídica del imputado. El juez resolvió imponer prisión preventiva justificada al considerar acreditados los supuestos legales previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. en los próximos días se definirá si se le vincula a proceso por ese delito.