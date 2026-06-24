México

Elaine Haro regresa a La casa de los Famosos México 4 como intérprete del tema oficial

La participante había estado como habitante en el reality

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Micrófono de condensador sobre soporte, auriculares, consola de mezcla con luces LED y un letrero de neón "La casa de los famosos México" en magenta y azul.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La atención en La casa de los famosos México 4 creció tras la difusión de un video que reveló el regreso de una figura conocida, pero no en la forma esperada por muchos seguidores.

El hecho no solo generó discusión en redes sociales, sino que también confirmó el papel que tendrá una exparticipante en la nueva edición.

Durante la última semana de junio, la producción del programa utilizó sus redes sociales para anunciar una colaboración especial.

Un video mostró a Elaine Haro, actriz y cantante mexicana, en un estudio de grabación.

Las imágenes se acompañaron del mensaje: “@elaineharomusic está preparando EL TEMA MUSICAL de la temporada. ¡El estudio está ardiendo!”.

Una mujer joven con cabello largo y ondulado, top de encaje azul y falda floral, sonríe en un primer plano. Equipo de filmación y personal al fondo
Elaine Haro posa para una selfie en el set de una producción, rodeada de equipo de filmación y miembros del equipo. (@elaineharomusic/ Instagram)

Elaine Haro, quien participó previamente en el reality, no volverá como concursante, sino como la voz principal de la nueva canción oficial del show.

En sus propias historias de Instagram, la artista expresó: “Les va a encantar lo que les estoy grabando” y sugirió que la sorpresa sería mayor cuando se revelaran los detalles.

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Quienes consultan sobre los cambios en la nueva temporada deben saber que la selección del tema musical recayó esta vez en una exhabitante del programa.

Elaine Haro fue elegida para interpretar la canción que identificará a los próximos concursantes, marcando así un regreso simbólico y musical al formato.

Elaine Haro
(Captura de pantalla TikTok La Casa de los Famosos México)

Detalles sobre la nueva temporada y rumores en redes

La cuarta edición de La casa de los famosos México tiene previsto su estreno entre finales de julio y principios de agosto.

Aunque varias cuentas de espectáculos han filtrado posibles listas de participantes, hasta ahora la producción no ha confirmado ningún nombre de manera oficial.

Las especulaciones iniciales incluían a figuras como Lupita Villalobos, quien incluso fue captada cerca de las instalaciones de la televisora. Sin embargo, la propia Villalobos desmintió su participación poco después. Otro dato divulgado por Pablo Chagra en redes sociales indica que los videos promocionales ya estarían en proceso y que tanto conductores como participantes habrían firmado sus contratos.

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En cuanto a la conducción, se espera que Odalys Ramírez y Diego de Erice se mantengan al frente, mientras que Wendy Guevara y Ricardo Margaleff asumirían roles en las galas previas y posteriores.

Supuesta lista filtrada de participantes

  • Mariana Ochoa (presuntamente ya firmó su contrato para participar)
  • Brianda Deyanara (según la información, ya tendría un lugar asegurado)
  • Aldo Rendón (descrito como “confirmado” y con acuerdo cerrado)
  • Gabriel Soto (todavía en negociaciones, con un preacuerdo pero sin firma definitiva)

Elaine Haro: trayectoria y relevancia en el show

Elaine Haro inició su carrera en la infancia, participando en programas y telenovelas dirigidos al público juvenil. Su incursión en la música pop le permitió lanzar varios sencillos y acercarse a una audiencia joven, consolidando su presencia en redes sociales.

El paso de la artista por la casa le permitió mostrar una faceta más personal, lo que incrementó su popularidad. Ahora, su regreso como intérprete del tema musical representa una nueva etapa, aportando su voz y estilo a la identidad sonora de la próxima temporada.

La elección de Elaine Haro para este proyecto no solo responde a su trayectoria, sino también al impacto que tuvo su participación anterior, permitiéndole conectar con los seguidores y sumar valor al formato en esta nueva entrega.

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