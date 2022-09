Cómo fue el momento en que Verónica Castro le dijo a Manuel “El loco” Valdés que sería papá

Como muy pocas veces lo ha hecho, Verónica Castro habló de su vida personal, detallando todo sobre una de las etapas más importantes de su vida: cuando se convirtió en madre. La actriz reveló todos los pormenores del momento cuando le confesó al padre de Cristian Castro, Manuel El loco Valdés, que se convertiría en padre.

La intérprete de grandes telenovelas de Televisa como Los Ricos También Lloran 1979 ha demostrado durante las últimas entrevistas que le han realizado, que mantener su vida privada ya no es algo que le quite el sueño, pues a pesar de que durante sus años de juventud mantuvo muchos detalles de forma muy discreta para que la prensa y los medios no intervinieran y lo compartieran, ahora ella misma es quien ha comenzado a compartir sus memorias con el público mexicano.

Durante la serie de confesiones que la estrella le ha dado a Pati Chapoy para su programa en TV Azteca, Ventaneando, Castro retomó la relación sentimental que mantuvo con el hermano de los otros famosos comediantes Germán Valdés -conocido como Tin Tan-, Ramón Valdés -Don Ramón- y Antonio Valdés -el Ratón Valdés- , donde de ese romance nació su Gallito Feliz.

Cristian fue el hijo de la polémica relación (Ramiro Souto)

“Obviamente, [a Manuel Valdés] creo no le gustó. Se echó, tiró para atrás. Sí [decidí que termináramos] porque no reaccionó en su momento bien, tampoco vas a tenerlo a fuerza de ‘Dame dinero’ y voy a hacer problemas”.

La protagonista de melodramas de alcance mundial como El derecho de nacer (1981), Verónica: el rostro del amor (1982) y Pueblo chico, infierno grande (1997) aseguró que una de las fortalezas más grandes que tiene consiste precisamente en saber “soltar”, incluso cuando se trató del padre de su primogénito, una decisión muy controversial en su época por los prejuicios machistas que existían, donde la mujer no podía ser madre soltera.

“Tengo mucha suerte, cuando algo me decepciona fuerte se me sale de raíz, pero de raíz. Es para no volverlo a ver y si no lo vuelvo a ver mejor. Tengo esa gran fortuna que cuando se me sale de raíz, que además amé tantos años, porque fue a los 14 que empecé a trabajar con él hasta los 19 años, 20 que quedó embarazada. Y tener que correr a la escuela embarazada y todo, y manejar”, agregó.

El actor murió a los a los 89 de edad FOTO: ARCHIVO / CUARTOSCURO.COM

Por increíble que parezca, Verónica Castro no se sentía feliz con su acción y no precisamente por el hecho de ser madre, sino por haberlo hecho con una persona que estaba comprometida, por lo que con el apoyo incondicional de su madre, la señora Socorro, buscó a la esposa de Manuel El loco Valdés para disculparse por el amorío.

“Manuel que había estado casado no sé cuántas veces”, mencionó. “De hecho, a la última esposa hasta disculpas le di. ‘Señora perdóneme, no sabía que todavía estaba casado con usted. ‘No’ me dijo. ‘Ya estábamos juntos. No se preocupe Verónica. Pero sí me sentí con la obligación porque lo que menos quería en la vida era lastimar a una mujer. Porque lo que menos quiero es que me lastimen también a mí; así aprendo también a no ser tan confiada. Entonces, me eché para adelante”, finalizó.

“Fue una pésima pareja”: Castro sobre Valeria Liberman

Cristian Castro y Valeria Liberman mantuvieron una controversial relación REUTERS/Martin Quintana EM

Luego de más de 10 años de la polémica separación de Cristian Castro y Valeria Liberman, la actriz confesó que desde que conoció a su exnuera no quería que fuera parte de su familia y, hasta el día de hoy, guarda un gran enojo contra ella.

“Fue una pésima pareja. Nunca la quise porque yo veía sus intenciones desde antes de que se casaran, ella lo sabía, y no me gusta que una mujer haya hecho daño a otra mujer para poder separar a mi hijo de su esposa primera”, externó.

