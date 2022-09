Mauricio Ochmann fue criticado por tener un supuesto tatuaje “mal escrito”; así lo defendió Andrea Legarreta

Mauricio Ochmann confesó que pasó por una infancia complicada por diversas razones (Foto: Twitter)

Hace unos días, Mauricio Ochmann se vio envuelto en polémica tras realizarse una serie de tatuajes y presumirlos en sus redes sociales. Y es que, aunque la acción era muy inocente, los internautas no tardaron en arremeter contra él y criticarlo porque aparentemente uno de los diseños tenía una palabra con mala ortografía.

Fue desde su cuenta de Instagram, donde el actor de películas como Qué despadre, A la mala o Sin ti no puedo mostró los nuevos tatuajes que se hizo y, entre ellos se puede ver uno antiguo que dice “resilienza”.

“Eres una artista increíble @yatzil_tatts Mil gracias por estos tattoos y por compartir tu talento conmigo!! @gangatattoola”, colocó el famoso en la descripción de su publicación.

Pero las reacciones por parte de los internautas no fueron las mejores, ya que varios de ellos consideraron que la palabra que tenía en el antebrazo estaba mal escrita.

tatuaje mauricio ochmann (Foto: Ig mauochmann)

“Resiliencia se escribe con C supongo que la Z la usas por alguna razón y no por error, que cualquiera podría tener, es de humanos equivocarnos”. “¿No es con S?”. “Muy buenos pero creo que se escribe resiliencia o es otra palabra con z?”. “No me había dado cuenta que resiliencia estaba mal escrito”, son algunas de las menciones que inundaron redes sociales.

Respecto a estos comentarios, Ochmann apuntó durante un encuentro con los medios que su tatuaje no tenía ningún error y explicó el por qué.

“Está bien escrito, Resilienza en italiano”, señaló y agregó: “(Me lo tatué en otro idioma) porque me gusta más como se escribe y cómo se ve”.

Después de esta situación, Andrea Legarreta no se quedó callada y durante una reciente transmisión de Hoy defendió de manera tajante al actor.

La conductora del matutino destacó que -a diferencia de lo que creían los usuarios- la palabra que el famoso trae en el brazo no está equivocada, sino que está colocada en italiano.

“La realidad es que habrá que informarle a todos los que lo criticaron y se rieron de él que existen otros idiomas parte del español, que si su italiano, inglés, francés. Y él se lo escribió en italiano”, expresó la presentadora.

Cabe recordar que hace unos días, Ochmann se pronunció sobre la salud de Eugenio Derbez tras su accidente y confesó que tuvo contacto con el también productor de 61 años durante su convalecencia.

Andrea Legarreta cumplió 51 años (Foto: Instagram/@andrelegarreta)

“Nos hemos mensajeado y todo, y ahora sí que, dándole mucha fuerza, mucho amor y que se recupere pronto, todos queremos que eso pase”, dijo Ochmann en sus declaraciones las cuales fueron retomadas por Ventaneando.

El progenitor de Kailani Ochmann, hija que tuvo fruto de su relación con Aislinn Derbez, hizo especial hincapié en que la dinastía Derbez estaba en todo su derecho en mantener el silencio en las diversas redes sociales y la prensa mexicana con relación a la salud del afamado histrión.

“Yo creo que es un momento de, así como lo dijo Alessandra, de dejar que el proceso fluya, así que, pues bien, yo creo que así son estas cosas”, resaltó para las cámaras del programa de TV Azteca.

Más adelante, el conocido actor México-americano reiteró a la prensa que la recuperación de Eugenio va muy bien: “Todo está muy positivo, como te digo, hemos tenido nada más un contacto muy leve y siempre mandándole mucha fuerza y mucho amor”, evocó.

SEGUIR LEYENDO