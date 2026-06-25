Muere Mina, la osa que había sido rescatada en Nuevo León

La osa Mina estaba en rehabilitación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desenlace de la historia de Mina, una osa que durante meses fue atendida por especialistas tras su rescate en Nuevo León, quedó sellado el 10 de junio.

Ese día, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Fundación Invictus A.C. confirmaron su fallecimiento por un paro cardiorrespiratorio.

De qué murió Mina, la osa rescatada

La necropsia, cuyos resultados se entregaron el 23 de junio, reveló que Mina sufría una enfermedad cardiaca crónica avanzada.

La osa falleció por un paro cardiorespiratorio en Invictus (SEMARNAT)

Esta condición derivó en un edema pulmonar severo y una insuficiencia respiratoria aguda.

Los hallazgos médicos resultan consistentes con los antecedentes clínicos de cardiomegalia e insuficiencia cardiaca que ya presentaba.

Durante los nueve meses que vivió bajo el resguardo de Invictus, la osa recibió atención veterinaria continua.

CRÉDITO: Fundación Invictus

El personal aplicó todos los medicamentos y estudios necesarios para tratar las enfermedades con las que llegó, como una desnutrición crónica y problemas graves de piel, que lograron aliviarse parcialmente.

PUBLICIDAD

El cuidado destinado a Mina buscó garantizar su bienestar animal y ofrecerle una mejor calidad de vida, pese a las condiciones adversas con las que fue ingresada.

De acuerdo con la Profepa, la desnutrición crónica fue un factor que contribuyó a la cardiomegalia diagnosticada previamente.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde estaba antes la osa Mina

Antes de ser trasladada a Invictus, Mina estaba confinada en otro establecimiento. La Profepa concluyó el procedimiento administrativo sobre ese sitio y, en marzo de 2026, notificó formalmente la resolución: se impusieron sanciones y medidas de reparación del daño al predio responsable.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la sanción aún no puede ejecutarse. El predio impugnó la resolución mediante recursos legales, y mientras estos no sean resueltos, las medidas permanecen en suspenso.

En respuesta a la muerte de Mina, la Profepa agradeció a Invictus su profesionalismo y compromiso, destacando los nueve meses de vida digna y cuidado que recibió la osa durante su estancia en la fundación.

PUBLICIDAD

Cómo había sido la evolución de la salud de Mina

Osa Mina fue resguardada para recibir atención especializada. Foto: (Yo Veterinario / FB)

En octubre de 2025, Mina, la osa rescatada del zoológico La Pastora en Nuevo León, permanecía en rehabilitación intensiva bajo la supervisión de la Fundación Invictus en Hidalgo.

En ese momento, el equipo veterinario reportaba avances importantes en su salud: mejoría en la función olfativa, cicatrización de úlceras y una mayor interacción conductual.

PUBLICIDAD

El tratamiento incluía dieta especial, probióticos, electrolitos, aceites para la piel y cuidados rigurosos en su entorno.

A pesar de estos progresos reportados en 2025, la evolución de Mina estuvo marcada por recaídas y complicaciones.

Caso de la osa Mina

Mina fue encontrada con signos evidentes de maltrato y descuido, principalmente lesiones cutáneas que impedían el crecimiento de su pelaje.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) diagnosticó infecciones bacterianas, problemas hepáticos y renales, lesiones en las patas y un severo problema cutáneo.

Por su delicado estado, los veterinarios no podían sedarla para el traslado, ya que esto ponía en riesgo su vida. Aun así, planificaron un viaje con mínimo estrés para llevarla estable a donde pudiera recibir tratamiento.

Mina fue llevada a la Fundación Invictus, en Pachuca, Hidalgo, donde fue recibida por especialistas y colocada en aislamiento para animales con infecciones.

El equipo veterinario se encargó de medicamentos, terapias, alimentación, vigilancia y acondicionamiento físico, ya que Mina pasó mucho tiempo confinada.

PROFEPA informó que médicos internacionales también participaron en su atención, incluyendo un especialista en medicina biorreguladora que viajó desde Colombia para apoyar su recuperación.

Tras el traslado, la fundación reportó que Mina llegó de buen ánimo y esperaba iniciar una nueva vida “sin dolor y con trato digno”.