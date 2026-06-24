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CONCACAF sorprende en el Mundial 2026 con su mejor fase de grupos en la historia

El desempeño de los equipos norteamericanos apunta a un cambio generacional en la élite del fútbol internacional

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La localía y el apoyo de la gente han favorecido a los de la confederación. (Foto AP/Natacha Pisarenko)
La localía y el apoyo de la gente han favorecido a los de la confederación. (Foto AP/Natacha Pisarenko)

Las selecciones que conforman la CONCACAF han sacado la casta en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2026 marcando una de las mejores actuaciones en su historia.

Tras las dos primeras jornadas de la primera ronda, aparece como la tercera confederación con mejor porcentaje de puntos obtenidos, solo por detrás de CONMEBOL y UEFA, compiténdole de tú a tú a varias de las mejores selecciones del mundo.

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El nuevo vecino incómodo de CONMEBOL

El dato, compartido por el estadístico MisterChip, perfila un cambio en una conversación que durante décadas se concentró en Europa y Sudamérica. Hasta este miércoles 24 de junio, el rendimiento acumulado muestra que la región ya no aparece solo como acompañante en el torneo.

Durante años, el debate mundialista giró alrededor de las potencias tradicionales. Ahora, el desempeño de la CONCACAF abre otro panorama: la distancia frente a las confederaciones con mayor peso histórico parece cada vez menor.

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Barras y estrellas han sorprendido con buen futbol en sus primeras apariciones. (AP Foto/John Locher)
Barras y estrellas han sorprendido con buen futbol en sus primeras apariciones. (AP Foto/John Locher)

CONMEBOL y UEFA siguen a la cabeza

Sudamérica se mantiene al frente con selecciones como Argentina, Brasil y Colombia, que han sumado victorias clave en la fase de grupos. El caso colombiano destaca porque aseguró su clasificación tras vencer a Uzbekistán y RD Congo, con paso perfecto en sus primeros dos partidos.

UEFA, a su vez, conserva la profundidad de planteles y varios aspirantes al título. Aun así, la novedad del torneo aparece en el lugar que ocupa la CONCACAF dentro de la tabla de efectividad, con un rendimiento que la pone por encima de otras regiones tras dos fechas.

La posición de la confederación se sostiene, sobre todo, por el aporte de sus tres selecciones más fuertes en esta edición. México, Estados Unidos y Canadá ya aseguraron su presencia en la siguiente ronda, mientras otros equipos de la zona siguen en la pelea por avanzar.

La región no encabeza el torneo, pero sí muestra una constante que le permite competir con más firmeza. Esa regularidad es la base de un torneo que, hasta ahora, la coloca en una posición que hace poco parecía lejana.

Los de la Hoja de Maple también han registrado un avance en su forma de juego. (REUTERS/Albert Gea)
Los de la Hoja de Maple también han registrado un avance en su forma de juego. (REUTERS/Albert Gea)

México lidera el ranking

En el caso del Tri, el cierre de la fase de grupos todavía puede elevar más el balance regional. La Selección Mexicana llega a la última jornada del Grupo A con seis puntos, luego de derrotar a Sudáfrica y Corea del Sur.

El equipo dirigido por Javier “El Vasco” Aguirre ya aseguró su boleto a los dieciseisavos de final, pero todavía tiene margen para marcar otro registro. Su siguiente reto será ante Chequia, en un partido que puede darle una dimensión mayor a su campaña.

Si México gana este miércoles, avanzará por primera vez en una Copa del Mundo con nueve de nueve puntos. Ese resultado reforzaría el torneo que firma la CONCACAF y colocaría al Tri como la referencia más visible del crecimiento de la confederación.

Más allá del liderato de grupo, el partido abre la posibilidad de confirmar un cambio de escala. México puede convertirse en la imagen de una región que ya no se conforma con estar presente y que busca competir entre las mejores del mundo.

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