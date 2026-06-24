Metrobús frena celebraciones mundialistas: cierra estaciones para que la afición evite subirse a los techos

Metrobús CDMX prohíbe subirse a los techos de las estaciones de la Línea 7 (X/ @MetrobusCDMX)

En cuestión de horas, la Selección Mexicana se enfrentará a la República de Chequia en el último juego de la fase de grupos del Mundial 2026. El Tricolor buscará cerrar su paso perfecto en esta primera etapa del campeonato, por lo que existe gran expectativa de lo que pasará.

La afición ya alista los festejos en calles de la capital, desde el FIFA Fan Fest en el Zócalo capitalino hasta el Paseo de la Reforma en el Ángel de la Independencia. Para ello, el Gobierno de la Ciudad de México alistó un operativo de seguridad para los miles de fanáticos que acudirán a los distintos puntos de la ciudad a ver el juego en vivo.

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Pero, luego de las primeras celebraciones en el Ángel de la Independencia donde los fanáticos se subieron al techo de las estaciones de la Línea 7 del Metrobús, Rosario Castro, directora general del Metrobús, pidió a los hinchas evitar estas acciones.

Metrobús prohíbe subirse al techo de las estaciones durante los festejos en Reforma ( REUTERS/Armando Vega)

Metrobús prohíbe subirse al techo de las estaciones durante los festejos en Reforma

A través de redes sociales, el Metrobús emprendió un operativo para proteger las instalaciones de la Línea 7 del Metrobús que pasa por Reforma, pues con la cantidad de fanáticos que se esperan para la noche del miércoles 24 de junio, las autoridades cercaron y colocaron letreros para prohibir la acción de subirse al techo de las paradas.

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“¡Vive la emoción sin ponerte en riesgo! Por tu seguridad y la de las demás personas, está prohibido subir a las techumbres de los parabuses, son superficies frágiles que pueden colapsar. Evita incidentes y sanciones", se lee en sus redes sociales.

Además, la noche del miércoles 23 de junio instalaron cintas amarillas para restringir el paso en las estaciones que resultaron dañadas por las celebraciones pasadas, se puede apreciar que colocaron el letrero que indica “Peligro, estructura dañada riesgo de colapso”.

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Autoridades prohibieron celebraciones arriba del techo de las estaciones del Metrobús CDMX (x/ @MetrobusCDMX)

Gobierno CDMX instala pantallas gigantes para ver gratis el México vs Chequia

El Gobierno de la CDMX instaló pantallas gigantes para transmitir el partido México vs. Chequia gratis. La jefa de Gobierno Clara Brugada anunció que la medida busca “distribuir mejor” a los asistentes y “reducir concentraciones excesivas” en el espacio público.

El anuncio ocurrió después de la jornada del 18 de junio, cuando el gobierno capitalino informa saldo blanco tras la victoria de la Selección Mexicana. En ese encuentro se registró una concentración de 730 mil personas en distintos puntos de la capital, de acuerdo con datos oficiales.

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Brugada detalla que los nuevos puntos de transmisión estarán en la Alameda Central, el Monumento a la Revolución y en cuatro zonas de Paseo de la Reforma: el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora, Insurgentes y El Caballito.

Autoridades prohibieron celebraciones arriba del techo de las estaciones del Metrobús CDMX (x/ @MetrobusCDMX)

“Lo que vamos a hacer es poner las pantallas, vivir el futbol y organizar muy bien la fiesta, con mucha participación del gobierno, para garantizar que todo acontezca bien”, señaló en conferencia de prensa.

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Estas son todas las ubicaciones de pantallas

Paseo de la Reforma:

La Diana Cazadora

La Diana Cazadora - Ángel de la Independencia

Ángel de la Independencia pte.

Ángel de la Independencia sur

Ángel de la Independencia nte.

Ángel de la Independencia ote.

Ahuehuete pte.

Ahuehuete ote.

Ahuehuete - Cuauhtémoc

Cuauhtémoc pte.

Cuauhtémoc ote.

Cuauhtémoc - Amajac

Cuauhtémoc - Amajac

Amajac - Bucareli

Amajac - Bucareli

Bucareli

Av. de la República

Monumento a la Revolución

La asistencia del partido previo se distribuye en 200 mil personas en el Zócalo y calles aledañas, 130 mil en 18 festivales futboleros instalados en la ciudad y 400 mil en el Ángel de la Independencia, Reforma y sus alrededores. Las nuevas pantallas se suman a 12 que ya transmitieron el juego México vs. Corea del Sur en calles que desembocan en el Zócalo.

Fans celebrate at the Angel of Independence after Mexico won the 2026 FIFA World Cup match against South Korea, in Mexico City, Mexico, June 18, 2026. REUTERS/Armando Vega

Puntos en el Zócalo:

20 de Noviembre (esquina con Rep. de Uruguay, Mesones y Regina).

Pino Suárez (esquina con Rep. de Uruguay y Rep. del Salvador).

Palma (esquina con 5 de Mayo, Madero y 16 de Septiembre).

5 de Mayo (esquina con Isabel la Católica).

Alameda Central:

Av. Juárez (frente al Palacio de Bellas Artes y a la Alameda Central).

El secretario de Gobierno César Cravioto Romero informó que la dependencia desplegará “más de mil personas” para la próxima jornada en los espacios previstos, incluidos el Fan Fest del Zócalo y las pantallas a lo largo de Reforma y avenida Juárez.

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