Detienen con más de 10 mil dosis de droga a “El Kili”, generador de violencia ligado al CJNG en Guanajuato

El sujeto capturado (Secretaría de Seguridad Guanajuato)

Las autoridades de Guanajuato informaron el arresto de un hombre señalado como posible generador de violencia en Silao y León. Los reportes indican que se trata de un hombre ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El arresto de Juan Carlos “N”, alias El Kili fue dado a conocer por la Secretaría de Seguridad y Paz el 24 de junio, institución que destacó que el arresto sucede como resultado de una investigación por delitos contra la salud iniciada en 2025.

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En las acciones recientes, los uniformados incautaron 10 mil dosis de marihuana, así como un arma AR-15, vehículos, teléfonos, dinero en efectivo y una libreta que podría ser útil en las averiguaciones.

Las acciones fueron destacadas por el secretario de Seguridad y Paz estatal, Juan Mauro González Martínez, quien señaló que el sujeto detenido estaría ligado con un grupo delictivo de Jalisco, al parecer el CJNG.

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Diversos agentes de seguridad acudieron al sirio (Facebook)

“De acuerdo con las investigaciones, el detenido es identificado como un presunto generador de violencia en León y Silao, así como presunto integrante de una organización delictiva con origen en el estado de Jalisco”, es parte de lo compartido por el funcionario en sus redes sociales.

El reporte de las autoridades estatales señala que la detención del hombre fue realizada en sobre la calle Molino del Bajío, colonia Paseos del Molino del municipio de León, en acciones que no requirieron disparos.

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González Martínez agregó que una segunda persona, cuyo nombre no fue difundido, fue puesta a disposición de las autoridades ministeriales. Como resultado de las revisiones en el sitio, los uniformados terminaron asegurando:

Un inmueble

Un arma de fuego larga tipo AR-15

25 cartuchos útiles

Un cargador

Nueve equipos telefónicos

Una libreta con información de interés para la investigación

Aproximadamente 10 mil dosis de marihuana

26 dosis de una sustancia con características del cristal (metanfetamina)

40 mil pesos en efectivo

Dos vehículos

Parte del operativo (Secretaría de Seguridad Guanajuato)

Tras su detención, Juan Carlos “N” fue vinculado a proceso, mientras que fotografías difundidas por las autoridades permiten ver los indicios hallados en el inmueble.

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Más de 20 presuntos integrantes del CJNG detenidos en Guanajuato

Cabe recordar que el 22 de mayo pasado fue informada la detención de 22 sujetos presuntamente ligados con el CJNG en Guanajuato. En dicha ocasión los hechos fueron resaltados como la desarticulación de una célula presuntamente vinculada al CJNG y dedicada al trasiego de hidrocarburo —conocido como huachicol— en el municipio de Silao.

Jorge Jiménez Lona, secretario de Gobierno de Guanajuato, comentó. “Fue un operativo exitoso, se detienen a 22 personas que ya están vinculadas a proceso […] La detención de 22 personas que están vinculadas con temas de delincuencia organizada no es un tema menor”.

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Los sujetos capturados (Especial)

El presunto líder de la célula fue identificado como César Arturo “N”, alias El Tiki, sobre quien recaían órdenes de aprehensión por diversos homicidios. Junto a él fue capturado José Julián “N”, alias El Pato, quien también contaba con una orden de aprehensión por homicidio.

Mientras que los otros 20 detenidos fueron identificados como Antonia Adilene “N”, Juana Iris “N”, Luis Ernesto “N”, Paula Jazmín “N”, Leonardo Daniel “N”, Alexis Jared “N”, Miguel Ángel “N”, Erik Enrique “N”, Josue Yakairo “N”, Héctor Eduardo “N”, Juan Guadalupe “N”, Juan Pablo “N”, Julio Joaquín “N”, Kevin Santiago “N”, Juan Martín “N”, Juan Jesús “N”, Roberto Carlos “N”, Luis Dionicio “N”, José Octavio “N” y José Enrique “N”.

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La totalidad de los arrestados quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que les imputó los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Un juez determinó vincularlos a proceso penal por los mismos cargos.