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UAEMex busca combatir plagio académico con plataforma en línea, disponible para alumnos y profesores

A través de iThenticate, la institución busca fortalecer la confiabilidad de sus publicaciones científicas

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Estudiantes UAEMex

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) implementa una nueva estrategia para combatir el plagio académico mediante el uso de iThenticate, una plataforma en línea que detecta similitudes en documentos científicos y está disponible para alumnos y profesores.

La medida busca elevar la confiabilidad de las publicaciones universitarias y reducir los riesgos de sanciones académicas y legales por apropiación indebida de obras intelectuales, informó la Secretaría de Ciencia de la institución.

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Un reporte de similitud superior a 20% obliga a los autores a corregir sus documentos antes de avanzar en cualquier proceso editorial o de evaluación. Así lo detalló por Alma Rosa Segundo Escobar, titular de la Dirección de Bienes Públicos del Conocimiento de la Secretaría de Ciencia, quien explicó que la herramienta compara cada texto con una amplia base internacional de publicaciones académicas.

iThenticate fortalece la visibilidad y prestigio de la investigación universitaria

La plataforma está dirigida principalmente a quienes generan tesis, artículos científicos, revistas académicas y libros especializados. Cualquier miembro de la comunidad universitaria puede solicitar acceso, siempre que cuente con correo institucional vigente y realice una solicitud formal. Segundo Escobar precisó que antes de utilizar el sistema es obligatorio completar una capacitación virtual, donde se enseña desde la carga de archivos hasta la interpretación de los reportes de similitud y el proceso de validación.

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“Es fundamental que toda la comunidad universitaria conozca y aproveche esta herramienta, especialmente quienes desarrollan actividades de investigación. Su uso contribuye a garantizar la calidad científica y editorial de las publicaciones, previene posibles conflictos relacionados con derechos de autor y fortalece la visibilidad y credibilidad de los trabajos en bases de datos especializadas”, dijo Segundo Escobar.

El servicio busca frenar la incorrecta citación de fuentes y la apropiación de ideas, prácticas que suelen derivar en conflictos sobre derechos de autor y afectan la reputación institucional. Con esta medida, la UAEMéx pretende asegurar que los productos de investigación cumplan con los estándares internacionales de integridad académica y transparencia.

Segundo Escobar exhortó a estudiantes, docentes e investigadores a fortalecer las buenas prácticas de integridad académica y a usar responsablemente las herramientas digitales de control, como iThenticate. La funcionaria subrayó que el acceso a la plataforma y la capacitación son pasos necesarios para mantener la calidad y la competitividad de la producción científica de la universidad.

El uso de iThenticate por parte de la UAEMéx no solo actúa como mecanismo preventivo, sino que refuerza su posición en el ámbito universitario nacional, al garantizar que los nuevos conocimientos generados sean originales y correctamente atribuidos. Esta política institucional apunta a consolidar la credibilidad de la universidad en bases de datos especializadas y publicaciones científicas de alto nivel.

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