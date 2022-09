Arturo Elías Ayub: por qué el yerno de Carlos Slim cree que todos podemos ser influencers

Arturo Elías Ayub es uno de los empresarios más famosos de México.

Arturo Elías Ayub es uno de los empresarios más reconocidos de México. El empresario es yerno del magnate mexicano Carlos Slim, la persona más rica de México, pues está casado con su hija menor Johanna Slim Domit desde hace más de 25 años.

Elías Ayub está al frente de algunas de las empresas más reconocidas de México, que son propiedad de Slim. Fue director de alianzas estratégicas de América Móvil, y junto a Slim logró llevar a Telmex a lo más alto con la llegada de internet a todo el país. Forma parte del consejo de Administración de Grupo Carso y Grupo Financiero Inbursa, también propiedad de su suegro.

Es director general del portal de noticias Uno TV, así como del canal deportivo Marca Claro y de Claro Sports, que tiene presencia en siete países en América Latina.

Además, el empresario logró una gran popularidad tras su participación en el programa Shark Tank, en donde estuvo al lado de otros grandes empresarios como Carlos Bremer, Patricia Armendáriz y Rodrigo Herrera.

El evento México Siglo XXI, se llevó a cabo el pasado 2 de septiembre. Foto: Twitter Vickylag

El pasado 2 de septiembre, Elías Ayub participó en un evento llamado México Siglo XXI, al lado de su suegro Carlos Slim Helú, y en donde también estuvieron influencers como Luisito Comunica y Juanpa Zurita.

De hecho, Elías Ayub fue el encargado de cerrar el evento, en donde destacó al lado de los influencers que ya se mencionaron, así como Brianda Deyanara y Sofía Niño de Rivera, destacó la importancia del encuentro, que reúne anualmente a becarios de todo el país.

La participación de los famosos sirvió para hablar sobre qué es un influencer o generador de contenido. Sentado en un sillón, frente a miles de jóvenes, Elías Ayub interactuó con ellos, quienes son un éxito en las redes sociales y quienes respondieron preguntas del público durante su participación en el evento.

Arturo Elías Ayub, ante la relación estrecha que los generadores de contenido tienen con el emprendimiento, consideró que, aunque es importante emprender, no siempre es necesario. “Que lo haga quien se apasione con el tema”, explicó.

El empresario Carlos Slim también estuvo presente en el evento. REUTERS/Raquel Cunha

Dijo que, si todo el mundo emprendiera, habría un déficit de profesionistas, como doctores, contadores, etc.

El empresario también ha incursionado en la generación de contenido para las redes sociales, a pregunta expresa, explicó que no le costó trabajo entrar a ese mundo, pues no lo considera un trabajo. Mencionó que, en su experiencia, busca generar contenido de valor que aporte a quienes lo vean: “No me costó trabajo, pues no es mi chamba… No me costó trabajo porque me divierte. Hoy, he aprendido que es una herramienta importante, por lo que trato de hacer de contenido de valor”.

Terminó diciendo que “todos somos influencers”, pues, si se influye en los ámbitos de una vida diaria, como la escuela, se va a aportar un mejor país. “No se trata de cuántos seguidores se tienen, sino de cuántos te siguen por tus valores”, dijo Arturo Elías Ayub.

Finalmente llamó campeones a los becarios y los instó a seguir sus sueños. “Pueden con todos, porque son unos campeones”.

Slim regaña a Arturo Elías Ayub

En ese mismo evento, pasó un curioso suceso que llamó la atención. Y es que en uno de los momentos en los que el empresario mexicano Carlos Slim Helú se encontraba explicando algunas cosas a su yerno, éste se distrajo con unas hojas que le llevaron.

Carlos Slim le llamó la atención a Arturo Elías Ayub. (Foto: Cuartoscuro)

Elías Ayub le había hecho una pregunta a Slim Helú, pero no estaba poniendo atención a la respuesta sino que se puso a leer una hoja con preguntas de los becarios de Fundación Telmex. “Luego lo lees, ¿no? (...) Es que me distraes”, le dijo a Elías Ayub.

Elías Ayub le contestó “Yo estoy distraído, pero tú tienes a 10 mil atentos”. Y el ingeniero le reviró: “pero tú me hiciste la pregunta”.

