Ignacio López Tarso confesó el lugar donde se contagió de COVID-19

Ignacio López Tarso nació el 15 de enero de 1925 en la Ciudad de México. (Foto: Getty Images)

Ignacio López Tarso reapareció en un programa de televisión para dar una actualización de su estado de salud. Y es que hace unos días el reconocido intérprete de 97 años dio positivo a COVID-19, por lo que actualmente permanece en aislamiento y bajo supervisión médica. Durante la entrevista que concedió vía videollamada reveló cuál fue el lugar donde posiblemente contrajo el virus debido a que tanto él como las personas de su alrededor no siguieron las medidas de prevención pertinentes.

Fue el pasado 06 de septiembre cuando el protagonista de Macario recurrió a sus redes sociales para informar sobre su contagio: “Estoy bien, aunque presentando algunos síntomas leves de Covid. Por lo tanto tuvo que ser pospuesto el homenaje que me tenían preparado en Michoacán. Me encuentro en casa, bajo los cuidados de mi familia y siguiendo el tratamiento médico”.

El actor formó parte de la Época de Oro del Cine Mexicano. (Foto: YouTube - "La Rosa Blanca")

Por esa razón, permaneció lejos de las cámaras durante varios días hasta hace unas horas, cuando accedió a platicar con los conductores de De Primera Mano durante una emisión en vivo. Fue en esa charla donde comentó que posiblemente se contagió durante el homenaje que Silvia Pinal recibió en el Palacio de Bellas Artes y algo que influyó fue que se quitó la mascarilla durante el show.

“Fue ese día, seguramente sí, en Bellas Artes. Todos estábamos sin ninguna protección, todos nos quitamos el cubrebocas”, dijo.

El artista aseguró que actualmente se encuentra “Sano y salvo” gracias a que siempre se cuida mucho y lleva una vida sin excesos. No obstante, esta situación hizo que recordara el mal sabor de boca que se llevó durante el evento que se realizó en honor a la última diva del cine nacional por su legado artístico, pues considera que existieron errores de audio que entorpecieron las presentaciones.

“Me molestó que el sonido estaba muy mal, no se escuchó para nada la voz de Diana Bracho, no se oía la orquesta sinfónica... el colmo, el sonido estuvo manejado muy mal desgraciadamente, no sé por qué, Bellas Artes no tiene esos errores”, dijo.

El homenaje a Silvia Pinal contó con la presencia de figuras del arte y el entretenimiento, ademád de la asistencia de personas del público (Foto: Archivo)

Yo he trabajado con Bellas Artes desde hace muchísimos años, desde que empezaba mi carrera. Fue mi teatro durante mucho tiempo [...] de manera que quiero mucho a Bellas Artes y siempre he estado muy agusto y muy cómodo. Ese día estuve incómodo porque el sonido estuvo manejado con los pies.

El actor de melodramas recordó que hace mucho tiempo, durante su juventud, tuvo la oportunidad de compartir escenario con Silvia Pinal en una de sus obras musicales más recordadas, ¡Qué tal Dolly!. Notablemente emocionado por su colaboración, enalteció el talento de su colega y halagó su inigualable belleza.

La actriz cumplirá 91 años el próximo 12 de septiembre. (Foto: INAH)

“Mi temporada con ella en ¡Qué tal Dolly! es inolvidable en mi vida, en mi carrera, es importantísima porque es mi única comedia musical que disfrute tanto junto a una Silvia Pinal hermosísima, en esa época, claro. Sigue muy hermosa a pesar de todo, de los años que han pasado”, comentó.

También lamentó que durante el homenaje no tuvo la oportunidad de saludar directamente a la última diva del cine mexicano, sin embargo, pudo verla desde su lugar gracias a que estuvo en un balcón junto a su familia y cuando bajó al escenario para agradecer por el recorrido que algunos artistas como Fela Domínguez, Bianca Marroquín, Alan Estrada y Stephanie Salas -su nieta- hicieron por su trayectoria.

Yo estaba sentado exactamente en el centro de la sala de Bellas Artes con las piernas extendidas, con mucho espacio, muy cómodo, y la vi llegar a un palco con sus hijas.

