Las enternecedoras palabras que Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel le dedicaron a Silvia Pinal en su homenaje

La actriz tuvo cuatro hijos: Sylvia, Viridiana, Alejandra y Luis Enrique. Lamentablemente perdió a Viri Alatriste en un accidente automovilístico en 1982. (Foto Instagram: @silvia.pinal.h)

La primera actriz Silvia Pinal recibió un merecido homenaje por su inigualable trayectoria en el medio artístico nacional previo a su cumpleaños 91. Como era de esperarse, no solo contó con la presencia de sus grandes colegas, también estuvo acompañada de sus familiares más cercanos, entre ellos destacaron Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán, quienes le dedicaron unas enternecedoras palabras en reconocimiento por su labor como actriz y madre.

Las actrices subieron al escenario para agradecer el talento, compromiso y dedicación que heredaron de su madre, además de aplaudir su carrera como intérprete, musa, productora y representante de México a nivel mundial. La primera en hablar fue su primogénita Sylvia Palquel -hija que tuvo con Rafael Banquells en 1949-, quien notablemente emocionada resaltó sus interpretaciones más sobresalientes en teatro.

“La única actriz de habla hispana que ha interpretado estos personajes es la gran, la leyenda, la madre, la actriz, la productora, esa mujer entrañable a quien amamos todos, la gran diva de este país, la señora Silvia Pinal”, dijo.

Tras la magistral presentación de Fela Domínguez, Bianca Marroquín, Alan Estrada y Stephanie Salas, la homenajeada subió al escenario sentada en una silla de ruedas junto a su familia mayormente integrada por mujeres. Con gran alegría tomó el micrófono para agradecer por el cariño que constantemente recibe por parte del público y el reconocimiento que tanto sus colegas como la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes le dieron.

¡Ay mamacita! Bueno muchachos, yo me siento tan ilusionada en este momento. Me siento llena de cosas, no sé, porque siento que la gente me quiere y del teatro que lo amo. Gracias.

“Estamos reunidos todos los mundos posibles, porque tú nos convocas, porque la historia del teatro, de la televisión y del cine mexicano están bordados en tu vida y eso es lo que hoy estamos agradeciendo en este homenaje”, expresó la titular del Instituto. pic.twitter.com/m4t3wthinB — Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (@bellasartesinba) August 30, 2022

Segundo después la intérprete de Yo te esperaba tomó el micrófono y en cuclillas viendo directamente a su madre agradeció por toda su herencia, es decir, su talento, dedicación y compromiso, así como la gran familia que construyó sin importar su largas jornadas de trabajo y sus rupturas amorosas. Cabe recordar que Silvia Pinal tuvo a sus hijos en diferentes relaciones, la Reina de Corazones y Luis Enrique son fruto de su matrimonio con Enrique Guzmán.

Quiero agradecerte, madre, todas las cosas que nos has demostrado que cualquier mujer puede hacer porque tú has hecho más que eso, has logrado tus sueños y has logrado mucho más que cualquier mujer como artista, como madre, como lo que te conozco.

“Gracias por darnos la vida, por darnos una familia bella, llena de disciplina y de ejemplo; gracias por darnos talento, darnos tu sangre, darnos tu casta y darnos esa sonrisa siempre, todos los días tan bella”, agregó.

Alejandra Guzmán junto a Frida Sofía. (Foto: Instagram / @laguzmanmx)

Silvia Pinal se despidió entre aplausos y muy agradecida por el evento que realizaron en su honor. Algo que llamó la atención fue que Frida Sofia -hija de Alejandra Guzmán- no la acompañó. Hasta el momento se desconoce si la modelo fue invitada o no, pues desde hace varios meses tiene diferencias con sus familiares maternos por denunciar públicamente a su abuelo, el intérprete de Tu cabeza en mi hombro, de presunto abuso que habría sufrido cuando era una niña.

No obstante, a finales de julio Silvia Pinal confesó que mantiene comunicación en secreto con su nieta: “Ya (pude hablar con ella), pero me cuesta trabajo (verla), porque siempre se les hace: ‘Ay abuela, no puedo, bueno, sí puedo’, es una linda chiquita, es una linda”, dijo durante la revelación de una placa en su honor.

Sí, claro que sí, cómo no, hablamos ella y yo en secreto, porque (hace ojos)... con recados y todo muy bonito.

SEGUIR LEYENDO: