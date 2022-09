Stephanie Salas reaccionó a críticas por su participación en homenaje a Silvia Pinal

Stephanie Salas es hija de Sylvia Pasquel y Micky Salas. (Foto Instagram: @stephaniesalasoficial - Captura YouTube: Canal 22)

Fue el pasado 29 de agosto cuando se rindió un merecido homenaje a Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes. Como era de esperarse, la última diva del cine nacional estuvo acompañada de sus amigos y familiares más cercanos, entre quienes resaltó Stephanie Salas debido a que durante el evento saltó al escenario para interpretar un fragmento musical de ¡Qué tal, Dolly! junto a Alan Estrada.

Ambos actores, Bianca Marroquín y Fela Domínguez fueron ovacionados por el público, sin embargo, las miradas se centraron en la nieta de Silvia Pinal, cuya presentación dejó mucho que desear para algunos como Gustavo Adolfo Infante -periodista de espectáculos-, quien durante una emisión de su programa en Imagen Televisión comentó que posiblemente había participado solo por el lazo familiar que guarda con la reconocida intérprete mexicana y no por su talento.

Estuvo ahí porque es nieta de Silvia Pinal no porque cante (…), yo creo que Stephanie sí es de las peores cantantes que han pisado Bellas Artes.

A una semana de lo ocurrido, la actriz de Baila conmigo (1992) rompió el silenció y enfrentó las duras críticas que recibió. Para comenzar, aseguró que su homenaje para su abuela -quien cumplirá 91 años el próximo 12 de septiembre- fue algo muy personal que hizo con mucho respeto por su impresionante trayectoria y cariño por su relación familiar. Por esa razón considera que está demás señalar si su interpretación fue correcta o no.

El homenaje a Silvia Pinal contó con la presencia de figuras del arte y el entretenimiento, ademád de la asistencia de personas del público (Foto: Archivo)

“Fue algo muy personal, espero que le haya gustado al público porque es mi abuela y yo lo hice porque soy su nieta. En este caso es muy ajeno decir si estuvo bien o mal, es algo del corazón, de la familia y punto”, dijo.

La madre de Michelle Salas se sintió muy contenta por poder participar en el homenaje y acompañar a Silvia Pinal en un momento muy especial, pues durante meses se buscó que se reconociera su trayectoria y el legado inigualable.También dejó entrever que en esta ocasión no prestó atención a las críticas porque considera que lo más importante era hacerlo por su querida abuela.

Silvia Pinal con sus cuatro hijos: Sylvia, Viridiana, Alejandra y Luis Enrique. (Foto Instagram: @silvia.pinal.h)

“Me siento muy bien. La verdad no me he detenido a ver la crítica si fue bien o para mal porque al final del día yo me sentí bien y estuve en compañía de mi familia, eso es lo importante”, agregó.

Stephanie Salas contó que formó parte del elenco por petición de los directores y aseguró desconocer por qué Alejandra Guzmán no participó. Y es que durante el espectáculo la Reina de corazones tomó el micrófono para externar unas sentidas palabras en honor a su madre, donde dejó entrever su molestia porque no fue considerada para participar.

Finalmente, quien fue pareja de Luis Miguel en su juventud comentó que todavía desconoce detalles sobre los festejos que preparará su familia en honor a Silvia Pinal, quien está por cumplir un año más de vida. Asimismo, expresó que: “Estar con ella, creo que eso es lo más importante”.

La actriz lució visiblemente emocionada y en todo momento "mandó besos" y aplaudió (Foto: Archivo)

¿Qué dijo Ignacio López Tarso sobre el homenaje a Silvia Pinal?

El reconocido actor mexicano que actualmente se encuentra en resguardo por un contagio de COVID-19 expresó su molestia tras abandonar el Palacio de Bellas Artes. Y es que de acuerdo con su punto de vista, los errores técnicos que ocurrieron durante el evento fueron una falta de respeto para todos.

“No pude saludar a Silvia, no oí lo que dijo. ¿Quién manejó esto, eh? ¡El sonido en Bellas Artes, ridículo! ¡Es un crimen lo que han hecho con el sonido! ¡No se oyó nada! Qué vergüenza, vámonos”, dijo durante su encuentro con medios.

