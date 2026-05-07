México

Desarticulan 280 cámaras clandestinas en Tamaulipas: refuerzan vigilancia con más de 700 equipos

Las cámaras de videovigilancia fueron instaladas de forma irregular

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Cámaras irregulares Tamaulipas SSP Inseguridad
Quitan cámaras irregulares en Tamaulipas (Gob. Tamaulipas)

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) informó que, en el marco de las acciones permanentes para prevenir e inhibir delitos, fueron desarticuladas alrededor de 280 cámaras de videovigilancia instaladas de manera irregular en distintos municipios de la entidad.

El titular de la dependencia, Carlos Arturo Pancardo Escudero, señaló que estos aseguramientos forman parte de los operativos implementados por la Guardia Estatal en los 43 municipios del estado durante lo que va de 2026.

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De acuerdo con las autoridades, los dispositivos operaban fuera de la red oficial de monitoreo y representaban un riesgo para las labores de seguridad pública, ya que presuntamente podían ser utilizados para vigilar movimientos de corporaciones policiales o actividades estratégicas relacionadas con operativos de seguridad.

La SSPT detalló que el retiro de estas cámaras clandestinas busca fortalecer el control institucional de los sistemas de vigilancia y evitar que herramientas tecnológicas sean utilizadas con fines ilícitos o por grupos ajenos a la autoridad.

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Fortalecimiento del sistema estatal de videovigilancia

Quitan cámaras irregulares en Tamaulipas (Gob. Tamaulipas)
Cámaras irregulares Tamaulipas SSP Inseguridad

Las acciones de desmantelamiento se realizaron como parte de recorridos preventivos y labores de inteligencia encabezadas por elementos de la Guardia Estatal, quienes detectaron equipos instalados en postes, estructuras urbanas y puntos estratégicos de diferentes municipios tamaulipecos.

Además de la eliminación de cámaras irregulares, el funcionario destacó el fortalecimiento del sistema estatal de videovigilancia mediante la adquisición de más de 700 nuevas cámaras oficiales, las cuales fueron distribuidas en diversas regiones del estado con respaldo del gobierno encabezado por Américo Villarreal Anaya.

Según explicó Pancardo Escudero, este reforzamiento tecnológico busca mejorar la capacidad operativa de las corporaciones de seguridad y ampliar la cobertura de monitoreo en zonas urbanas, carreteras y áreas consideradas prioritarias por incidencia delictiva.

El secretario indicó que el monitoreo permanente, combinado con el despliegue operativo de la Guardia Estatal, ha permitido incrementar la capacidad de respuesta ante diversos delitos, particularmente robos a comercios y otros ilícitos patrimoniales.

Asimismo, se destacó que el sistema de videovigilancia oficial facilita el seguimiento en tiempo real de incidentes, la recopilación de evidencia y la coordinación entre distintas corporaciones encargadas de la seguridad pública.

La dependencia estatal sostuvo que estas acciones forman parte de una estrategia integral orientada a fortalecer las tareas de vigilancia, recuperar espacios de control institucional y avanzar en la consolidación de condiciones de seguridad en Tamaulipas.

La SSPT reiteró que el uso de sistemas de vigilancia debe apegarse a la legalidad y operar bajo mecanismos oficiales que garanticen la protección de datos, la coordinación institucional y el respeto a las normas en materia de seguridad.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier instalación sospechosa de cámaras o equipos de monitoreo en espacios públicos.

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