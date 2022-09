“No te amenacé”: Gustavo Adolfo Infante volvió a arremeter contra Joanna Vega-Biestro

La mañana de este jueves los presentadores de "Sale el Sol" se pelearon, lo que podría ocasionar la salida de alguno de los dos (Foto: Getty Images, IG @vegabiestro)

Gustavo Adolfo Infante volvió a arremeter contra Joanna Vega-Biestro luego de haber protagonizado una discusión en vivo durante el programa Sale el Sol. El periodista aseguró que no teme las consecuencias que tenga por lo que dijo contra sus compañeras, pero ya no quiere seguir trabajando con una persona que le hace “caras” y que no genera la misma información que él.

Este jueves, luego de que Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado comentaran sobre una nota que estaban presentando, Gustavo Adolfo Infante se fue contra ambas, las acusó de siempre desacreditar cada una de las notas que lleva a los diferentes programas en los que participa y no estar de acuerdo con su forma de trabajar, por lo que, inclusive, amenazó con irse de Imagen TV si no corrían a Joanna.

Pero el conductor no se detuvo ahí, pues horas después, en su programa de radio, transmitido en YouTube por el canal Gustavo Adolfo Infante TV, aclaró que sucedió en Sale el Sol, pero volvió a arremeter contra Joanna, a quien acusó de siempre hacerlo sentir incómodo con el comportamiento que tiene con él y, además, de no ser capaz de sacar información exclusiva.

“Me enojé, pero yo creo que tengo ya mucho tiempo también soportando las desacreditaciones, sobre todo de Joanna. No te amenacé, sólo dije que no estoy a gusto trabajando con ella, no te estoy amenazando, yo hablaré con él, yo no estoy a gusto trabajando con Joanna, que la empresa haga y tome la decisión”

Agregó no está dispuesto a seguir trabajando con Vega-Biestro porque solo llega a “romperle la madre” a su trabajo, lo cual lo ha hecho sentir incómoda, además de las ya mencionadas actitudes que toma con él.

“Tengo la libertad de trabajar con quien me sienta yo a gusto, y con ella no me siento a gusto. (Si) La empresa toma la decisión por lo ocurrido el día de hoy de separarme de Sale el Sol, lo acepto, pero no es posible yo laborar con una persona que todo lo que hagas, absolutamente todo lo que hagas lo desacredite, que nada le parezca, que se la pase torciendo la boca, haciendo caras al aire con tu trabajo, cuando ella no genera, desde que estamos trabajando juntos, mucho tiempo, una sola nota, una sola entrevista, una sola exclusiva. Yo creo que sentarse a romperle la madre al trabajo de los demás es muy sencillo”, mencionó.

¿Qué sucedió en “Sale el Sol” con Gustavo Adolfo Infante?

Este jueves Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro estaban haciendo comentarios sobre una noticia, cuando el periodista las acusó de desacreditar la información que él sacaba, acusándolas de no “ponerse a trabajar”.

Ambas, incómodas, respondieron a Infante, Joanna señaló que ellas posiblemente trabajaban más que él y que lo que le habría molestado a su compañero habría sido que son objetivas con la información que presentan y dan su opinión sin importar si concuerda con lo que él piensa o no.

“Sí trabajamos, igual que tú o más (...) Ahora, si te molesta que seamos objetivos y demos nuestra opinión sobre una nota que tú hiciste la entrevista, sorry, yo no me pongo del lado del que me cae bien”, dijo Vega Biestro.

Ana María Alvarado comentó que para ella era una sorpresa la reacción que estaba teniendo Gustavo Adolfo a sus comentarios, pues llevan años trabajando juntos y nunca le había hecho ese tipo de reclamos. También recalcó que su opinión en cuanto a las notas que presentan en Sale el Sol no es un ataque personal.

“Me extraña mucho que llevando tanto tiempo y siendo compañeros hagas un reclamo de este tipo al aire, porque no creo que sea lo adecuado, ni nos hemos conducido así. Yo respeto tu trabajo, tú deberías respetar el nuestro, porque sólo son opiniones”, dijo la conductora.

Fue entonces que Gustavo Adolfo Infante mencionó que él no quería seguir trabajando ahí si Joanna no salía del programa, pues solo uno de los dos podía seguir ahí. El periodista aseguró que no era una amenaza, pero así lo vio Vega-Biestro.

