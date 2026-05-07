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Rebel Cats en el Teatro Metropólitan: todo lo que debes saber sobre el concierto y el homenaje a Vincent Van Rock

La banda mexicana presentará su quinto álbum de estudio en el Teatro Metropólitan

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La banda mexicana presentará su quinto álbum de estudio en el Teatro Metropólitan. (CUARTOSCURO)

Rebel Cats lleva el horrorbilly al Teatro Metropólitan el próximo 26 de septiembre con el estreno en vivo de Palomitas y Películas de Horror, su quinta producción discográfica, en una noche que también celebrará 65 años de trayectoria de Vincent Van Rock.

Desde 2023, Rebel Cats ha mezclado su base de rockabilly con horrorpunk, garage punk, pop punk y goth rock. La influencia del cine, las series y la literatura de terror dio forma a ese sonido propio que la banda bautizó como “horrobilly”, y que alcanza su expresión más acabada en Palomitas y Películas de Horror.

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El material es el quinto álbum de estudio del grupo, fundado en 2005 por Vince y Vincent Van Rock. La presentación en el Metropólitan no solo sirve para mostrar ese nuevo trabajo en vivo, sino también para que el público escuche en directo “Cursi”, la versión que la banda grabó para el álbum tributo a División Minúscula.

Seis décadas de rocanrol: el homenaje a Vincent Van Rock

Rebel Cats
En septiembre, el Teatro Metropólitan será el escenario del estreno en vivo de Palomitas y Películas de Horror. (Ocesa)

La noche del 26 de septiembre tendrá un segundo eje: el tributo a Vincent Van Rock por sus 65 años de trayectoria ininterrumpida en el rocanrol. El Teatro Metropólitan, uno de los recintos más reconocidos de la Ciudad de México, será el escenario de ese reconocimiento.

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La velada también contempla invitados sorpresa, aunque los nombres no han sido revelados.

Boletos y precios para Rebel Cats en CDMX

Los boletos estarán en preventa Banamex este 8 de mayo a las 11:00 a.m. A partir del día siguiente estarán disponibles en las taquillas del Teatro Metropólitan y a través de ticketmaster.com.mx.

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La banda de rockabilly celebrará también los 65 años de carrera de Vincent Van Rock. FOTO: GUILLERMO PEREA /CUARTOSCURO.COM

Más de 20 años de Rebel Cats

Rebel Cats es una banda mexicana formada en 2005 por Vince Monster y su padre Vincent Van Rock. Se destacan como referentes del rockabilly en Latinoamérica, fusionando este género clásico con estilos como horrorpunk, garage rock y punk. Su propuesta combina música y estética, convirtiendo cada presentación en un espectáculo teatral.

A lo largo de dos décadas, han editado varios discos, como “Eso es rockabilly” y “Rebel Cats y sus amigos”, colaborando con artistas de distintos géneros. Han impulsado la difusión del rockabilly en México y participado en importantes festivales. Su impacto ha trascendido la música, promoviendo una subcultura y estilo de vida ligados a los años cincuenta, consolidando así su legado en la escena nacional.

En la actualidad la banda tiene una base de 131 mil seguidores que consumen su música principalmente en YouTube y Spotify, con presencia en México, Estados Unidos, Colombia, Chile, Argentina y España. Su Fan Conversion Rate del 91% indica que casi la totalidad de quienes los descubren por primera vez se suman a su comunidad de fans.

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