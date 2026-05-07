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Majo Aguilar responde a rumores de envidia y aclara comentarios sobre su prima Ángela Aguilar

Un clip resurgido en redes sociales volvió a encender los rumores de enemistad entre las cantantes

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Majo Aguilar
Un clip resurgido en redes sociales volvió a encender los rumores de enemistad entre las primas. Majo Aguilar salió al paso, explicó el contexto real de sus palabras y dejó en claro que no tiene "nada" en contra de la esposa de Christian Nodal. (Facebook Majo Aguilar / Facebook Ángela Aguilar)

Majo Aguilar aclaró que un video donde supuestamente criticaba a su prima Ángela Aguilar es antiguo y fue sacado de contexto: la grabación corresponde a una dinámica de juego de años atrás, cuando ella apenas iniciaba su carrera y Ángela ya era una figura consolidada.

La cantante hija de Antonio Aguilar Jr. recientemente fue abordada por medios de comunicación a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México. Ahí desmintió que el clip fuera reciente y aclaró que sus palabras no reflejaban envidia ni animadversión hacia su prima.

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La hija de Antonio Aguilar Jr. respondió a la polémica desatada por un video que circuló como reciente en redes: aseguró que sus palabras fueron parte de una broma de años atrás, reiteró su respeto por Ángela Aguilar. (Instagram @Angelaguilar)

“De pronto las fans de mi prima, que respeto absolutamente a Ángela, piensan que yo traigo algo como ahí con ella, que para nada. Salió un video de hace unos años ya donde yo iba empezando, ella ya estaba megaconsolidada y a mí se me ocurrió hacer una broma porque tenía que comer una cosa fea o decir algo”, explicó Majo. “Lo retomaron como que era nuevo y de verdad se lo digo con amor a sus fans, que le tengo respeto”.

Los rumores de rivalidad entre las Aguilar llevan años sin resolverse

La tensión entre ambas cantantes ha sido tema recurrente en redes sociales. Mientras Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, recuerda haber compartido celebraciones familiares con su prima desde la infancia y aseguró apenas en 2025 desearle lo mejor, la distancia visible entre las dos desde hace varios años sigue alimentando las especulaciones.

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Un episodio que avivó los rumores fue la respuesta de Majo cuando le preguntaron si asistiría a la boda religiosa de Ángela con Christian Nodal: “Qué pregunta tan ridícula”, respondió escueta, sin mayor explicación.

El hijo mayor de Pepe Aguilar continúa manifestando en redes sociales un distanciamiento con su padre y medios hermanos
La cantante aclaró en el aeropuerto de la Ciudad de México que un video viral donde supuestamente criticaba a su prima corresponde a una dinámica de juego de años atrás. También descartó una colaboración con Emiliano Aguilar y pidió que las preguntas se centren en su carrera. (angela_aguilar_, majoaguilar,emiliano.aguilar.t / Instagram)

En el aeropuerto, la cantante fue más contundente al cerrar ese capítulo. “Siempre digo: ‘Ya no voy a hablar’ y digo: ‘En amor dejo aquí la conversación’. Primero, no tengo por qué hablar de ellos, porque pues cada quien tiene su vida. Mi camino es el mío y no tengo que decir más sobre ellos. Entonces, ahora sí que la tercera es la vencida. Si me preguntan de ellos, me voy a hacer bien zonza”, advirtió.

Majo Aguilar descartó colaboración con Emiliano Aguilar

En el mismo encuentro con la prensa, la intérprete también desmintió que prepare un proyecto musical junto a su primo Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar. “Tengo que platicar con él, porque no, no es algo confirmado. Deben de haber momentos para que se den las cosas, para que todo esté en orden y que no se tome como que estoy tomando partido por alguien. Yo no tomo partido por nadie, a todos los respeto”, señaló.

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