“Una sarta de mentiras”: la ácida crítica de Ricardo Anaya al Cuarto Informe de Gobierno de AMLO

El excandidato a la presidencia por el Partido Acción Nacional (PAN) emitió nuevamente una tajante crítica a AMLO tras su cuarto informe de gobierno.

El pasado jueves 01 de septiembre, la atención de la opinión pública y de los medios de comunicación se fijó en Palacio Nacional, recinto elegido por Andrés Manuel López Obrador para dar cuenta de los resultados que ha obtenido su administración -autodenominada como la Cuarta Transformación- a cuatro años de su llegada a la presidencia.

Si bien el mandatario tabasqueño presentó su Cuarto Informe de Gobierno en medio de una gran aprobación por parte de la ciudadanía, dicha cuestión no lo inhibió de recibir una gran cantidad de críticas por parte de miembros de la oposición, circunstancia que aprovechó el excandidato a la presidencia por el Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya.

Basta con echar un ojo a las redes sociales del militante de la bancada blanquiazul para percatarse que, tras su derrota en la contienda presidencial de 2018, Ricardo Anaya se ha convertido en un ferviente crítico de Andrés Manuel López Obrador y su Cuarta Transformación, motivo por el cual cada semana el excandidato publica una videocolumna para expresar su opinión.

En esta ocasión, Ricardo Anaya lanzó una ácida crítica al Cuarto Informe de Gobierno del mandatario tabasqueño y aseguró que todo lo expuesto por el Líder del Ejecutivo es una sarta de mentiras pues, desde su perspectiva, actualmente México se encuentra peor que cuando inicio el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Ricardo Anaya criticó el Cuarto Informe de Gobierno de AMLO (Foto: Twitter/ @RicardoAnayaC)

El primer punto que el militante de la bancada blanquiazul criticó fue el hecho de que el presidente de México asegurara que la economía del país ya había recuperado sus niveles después de la caída propiciada por la pandemia de COVID-19, por ello, Ricardo Anaya evocó datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que constatan que el Producto Interno Bruto (PIB) a valores constantes en billones de pesos disminuyó de 18.5 en 2018 a 18.1 en 2022.

“Hoy la economía de México es inclusive más pequeña que cuando empezó el sexenio y la inflación, el aumento de los precios, es del doble”, enfatizó Ricardo Anaya.

Bajo ese mismo tenor, acusó de mentiroso al presidente de México después de que afirmara que la pobreza y desigualdad en el país también habían disminuido y, para argumentarlo, se basó en datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que señalan que en 2018 había 8.7 millones de personas en situación de pobreza extrema y que en 2022, a cuatro años de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, dicha cifra ha aumentado a 10.8 millones de personas.

“No disminuyó, hay dos millones de personas más en pobreza extrema”, expuso el excandidato a la presidencia por el Partido Acción Nacional (PAN).

El excandidato a la presidencia cuestionó la estrategia de seguridad de AMLO (Foto: Twitter/ @RicardoAnayaC)

En materia de seguridad, Ricardo Anaya le reprochó al presidente Andrés Manuel López Obrador que dijera que actualmente su administración está enfocada en reducir la violencia tan solo unos días después de que en estados como Baja California, Zacatecas, Guanajuato o Jalisco se registraran múltiples hechos violentos que, de acuerdo con el excandidato a la presidencia, tienen hecho al país un desastre.

Asimismo, el militante de la bancada blanquiazul destacó que en México hay 92 homicidios diarios, es decir, que cada hora matan a cuatro personas en el país.

“¿Eso es reducir la violencia?”, cuestionó Ricardo Anaya.

Cabe mencionar también que, desde su campaña por llegar a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador adoptó el banderín de cero impunidad y corrupción, no obstante, escándalos como el de su hijo José Ramón con la Casa Gris, los videos de su hermano Pío, su cercanía con Manuel Bartlett y con Alejandro Esquer han dejado muchas dudas en la ciudadanía, por lo que esto implicó un motivo más para que Ricardo Anaya tildara al presidente de México como mentiroso.

La propuesta de Ricardo Anaya es que AMLO deje de mentir (Foto: Twitter/ @RicardoAnayaC)

No obstante, el excandidato a la presidencia señaló que lo más grave del Cuarto Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no son todas las mentiras que dijo sino todo aquello que no mencionó.

“No dijo que han desaparecido 35 mil personas en el sexenio, que la gasolina no cuesta 10 pesos como prometió; que la tortilla está más cara que nunca, que aumentó la deuda en dos billones, que en el 90% de los hogares se cayeron los ingresos: tampoco habló de la robadera en Segalmex y que dejó sin dinero a la educación para metérselo a la refinería que no refina”, criticó Ricardo Anaya.

Con dichos precedentes, el excandidato a la presidencia de la República Mexicana lanzó la puntual propuesta de exigirle a Andrés Manuel López Obrador que deje de mentir y que le hable a la ciudadanía de frente y con la verdad.

