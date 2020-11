Alejandro Esquer fue señalado de contratar empresas fantasma en el 2018; AMLO acusa que es parte de la campaña de desprestigio

Alejandro Esquer Verdugo, secretario Particular de Andrés Manuel López Obrador (Foto: gob.mx)

Para la precampaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador fueron contratadas empresas fantasma para servicios de logística y colocación de espectaculares en Puebla.

De acuerdo con una investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Alejandro Esquer Verdugo, ahora secretario particular del mandatario Andrés Manuel López Obrador y quien en el 2018 se desempeñó como secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, contrató Ligieri de México para los servicios de logística para 15 mítines en Puebla, que se realizaron entre el 2 y 6 de febrero de ese año.

En el caso de ENEC Estrategia de Negocios y Comercio sus servicios fueron para la colocación de 10 espectaculares en la misma entidad.

Cabe señalar que ambas compañías fueron incluidas en un listado de personas morales que simulaban operaciones comerciales con fines de evasión fiscal, lo que se identifica como empresas fantasmas.

Alejandro Esquer Verdugo han estado junto a Andrés Manuel López Obrador en diferentes cargo en el desarrollo de su carrera política (Foto: Especial)

El 7 de septiembre del 2020 en el Diario Oficial de la Federación se publicó la resolución definitiva en que Ligieri de México simuló operaciones y en el caso de ENEC Estrategia de Negocios y Comercio justificó la misma situación en abril.

Mexicanos contra la Corrupción indicó que hasta hace unos días existía en la página de Morena el vínculo a los contratos que signó Esquer Verdugo con ambas compañías, aunque fueron eliminados se pueden consultar una copia de seguridad.

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que ambas firmas con sede en Puebla estaban el padrón de proveedores, pero fueron dadas de baja este año al no gestionar su refrendo.

El Partido Acción Nacional (PAN), en julio del 2018, se quejó ante el INE y justificó que Morena habría rebasado los gastos de precampaña, ya que cada mitin contratado con Ligieri había desembolsado 398,000 pesos, pero el partido fundado por López Obrador reportó un pago de 36,450 pesos, para la colocación de templetes, equipo de sonido, carpas, vallas de seguridad, escenario y lonas.

Para la realización de los 15 eventos desembolsó 546,000 pesos.

El PAN interpuso una queja por los gastos de precampaña de Morena en el 2018 (Foto: Cuartoscuro)

Mientras que en monitoreo hecho por el INE en ese año no hay registro de los espectaculares que se colocaron en la precampaña en Puebla, que contrató con ENEC Estrategia de Negocios y Comercio.

El contrato lo firmó el partido el 24 de enero del 2018, por un pago de 348,000 pesos por la renta de 10 espectaculares en la ciudad de Puebla. MCC solicitó entrevista con Alejandro Esquer pero no obtuvieron una respuesta

ENEC fue dada de alta en octubre del 2015 en el Registro Público Comercio y fue liquidada el 8 de octubre del 2018, nueve meses después de las contrataciones hechas por Morena. Sus accionistas fueron Elizabeth Bonilla Juárez y Fernando Gabino Barrera Bonilla.

Ligeri de México fue creada en abril del 2016 y dejó de existir en febrero del 2019, un año después de los servicios que prestó a Morena.

Andrés Manuel López Obrador indicó que la investigación hecha por MCCI es una campaña en su contra y asegura que no existe censura para ningún medio (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro)

Cabe señalar que MCCI refirió que solicitó entrevista con Alejandro Esquer, pero no obtuvo respuesta. El secretario particular de López Obrador ha trabajado con él desde 1996, en los diferentes cargos que ha tenido en la política.

El nombre de Esquer Verdugo fue mencionado por Jaime Cárdenas, que tras su renuncia en el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), declaró para Reforma que el secretario particular del presidente solapó actor de corrupción en el Instituto, que incluyó robó.

AMLO dice que es una campaña de desprestigio

Al ser cuestionado al respecto, Andrés Manuel López Obrados respondió durante la conferencia matutina de este lunes 9 de noviembre fue cuestionado al respecto que caso y dijo no saber al respecto y añadió que “es parte de la campaña de desprestigio a nuestro gobierno, es el otro pasquín inmundo, El Universal”.

Dijo que no existe ningún problema con que se investigue el hecho y que se aclare. “Pero es parte de la campaña, tanto (Alejandro) Junto, dueño de Reforma como (Juan Francisco) Ealy Ortiz, dueño de El Universal, son como los líderes morales o espirituales del FRENAAA 1 y el FRENAAA 2”.

El presidente dice que con otros mandatarios han obedecido y que no entiende la razón por la que no pasa lo mismo con su gobierno y en contraste, enfatizó que no existe censura para los medios de comunicación.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Quién es Alejandro Esquer, el funcionario que mancharía de corrupción el círculo cercano de AMLO

Golpe a la 4T de López Obrador: el instituto para “devolverle al pueblo lo robado” está bajo sospecha de corrupción

Buscaban “obediencia ciega” en el Indep: Jaime Cárdenas advirtió sobre las irregularidades y recibía órdenes sin procedimiento